Joaquín Freitas, el juvenil que cambió el destino de River en la Copa Argentina
El delantero de 19 años ingresó desde el banco y fabricó el penal que le dio la clasificación al equipo de Gallardo, en una noche con clima más que tenso.
En un partido espeso y cargado de nervios, River encontró alivio gracias a un penal convertido por Juan Fernando Quintero. Sin embargo, la jugada que definió la clasificación ante Ciudad Bolívar tuvo como protagonista a un nombre inesperado: Joaquín Freitas, juvenil de 19 años que ingresó en el complemento y cambió el rumbo del encuentro.
Freitas no estaba entre los apellidos que más sonaban en la consideración inicial de Marcelo Gallardo. De hecho, no formó parte de la pretemporada y comenzó el año sumando minutos en la Reserva. Su rendimiento allí, con dos goles frente a Talleres bajo la conducción de Marcelo Escudero, le permitió volver a meterse en el radar del plantel profesional.
La oportunidad llegó en un contexto adverso. La lesión de Sebastián Driussi y el bajo nivel de otros atacantes abrieron una puerta. Gallardo ya lo había convocado frente a Argentinos, aunque sin darle minutos. Esta vez, en cambio, decidió lanzarlo a la cancha a los 14 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Agustín Ruberto.
Freitas se ubicó en el frente de ataque junto a Facundo Colidio, pese a no ser un centrodelantero tradicional. Su ingreso fue inmediato: participó con un remate que se fue desviado tras un centro y mostró movilidad constante. El momento decisivo llegó sobre el final, cuando recibió un pase de Lencina, encaró dentro del área y fue derribado por Elías Martínez. El árbitro Ramírez no dudó y sancionó penal.
El juvenil, que firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, volvió a demostrar que puede ser una alternativa válida en un plantel necesitado de soluciones ofensivas. En medio de la sequía de goles que afecta al equipo, su irrupción aparece como una bocanada de aire fresco y una señal de que las respuestas también pueden estar en casa.
La jugada de Freitas que salvó a River en Copa Argentina
