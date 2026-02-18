River y el gol, un problema sin resolver: la adversa racha de sus delanteros

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras. La falta de contundencia se transformó en una constante y los números son elocuentes. Facundo Colidio no festeja desde hace siete meses, Maximiliano Salas lleva doce presentaciones sin convertir y Sebastián Driussi, quien tampoco anota desde hace 13 encuentros, continúa fuera de las canchas por el desgarro sufrido ante Rosario Central, lesión que coincidió con el bajón colectivo que derivó en derrotas frente a Tigre y Argentinos.