Joaquín Panichelli habló tras su grave lesión: "Esto no se lo merece nadie"

Con un tono de resiliencia, el futbolista dejó una frase que refleja su mirada hacia el futuro: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice”.

El mensaje cerró con una reflexión breve pero significativa: “A vivir que son 2 días”, seguida de un agradecimiento a quienes lo acompañaron en este momento: “Gracias por todas las muestras de cariño”. La publicación generó una ola de apoyo en redes sociales, donde colegas, hinchas y usuarios le enviaron mensajes de aliento de cara a lo que será un largo proceso de recuperación.