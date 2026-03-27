Joaquín Panichelli habló tras su grave lesión: "Esto no se lo merece nadie"
El futbolista compartió un fuerte mensaje en redes sociales luego de confirmarse la rotura de ligamentos y dejó en claro su postura frente a uno de los momentos más duros de su carrera.
El futbolista Joaquín Panichelli , quien se encontraba convocado a la Selección Argentina, rompió el silencio tras confirmarse la rotura de ligamentos y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó su dolor, pero también dejó ver su carácter para afrontar la recuperación.
“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación”, comenzó escribiendo el delantero, en una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
En ese sentido, Panichelli fue contundente sobre el golpe que le toca atravesar: “Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”. La frase resume el impacto de la lesión, que llega en un momento clave de su carrera, con distintos objetivos deportivos por delante.
El jugador también se refirió a lo personal y a la dificultad del momento: “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina”. Sin embargo, lejos de quedarse en el lamento, dejó en claro cuál será su postura de ahora en adelante.
“Siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”, agregó, marcando su carácter y su forma de enfrentar la adversidad. En la misma línea, resaltó el valor del esfuerzo a lo largo de su carrera: “Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final”.
Con un tono de resiliencia, el futbolista dejó una frase que refleja su mirada hacia el futuro: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice”.
El mensaje cerró con una reflexión breve pero significativa: “A vivir que son 2 días”, seguida de un agradecimiento a quienes lo acompañaron en este momento: “Gracias por todas las muestras de cariño”. La publicación generó una ola de apoyo en redes sociales, donde colegas, hinchas y usuarios le enviaron mensajes de aliento de cara a lo que será un largo proceso de recuperación.
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