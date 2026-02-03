Jonathan Calleri, nuevamente ofrecido en River: cuál es la postura de Marcelo Gallardo

El nombre que fue ofrecido a Stefano Di Carlo y al resto de la dirigencia es el de Jonathan Calleri, actual delantero de São Paulo, con pasos por Boca entre 2014 y 2015 y también por All Boys. A sus 33 años, el atacante aparece como una alternativa para sumar experiencia y presencia en el área. La posibilidad ya está bajo análisis de Marcelo Gallardo, quien deberá definir si River avanza o no por su contratación. La buena relación entre las dirigencias del club de Núñez y el tricolor paulista, fortalecida tras los pases de Enzo Díaz, Gonzalo Tapia y Giuliano Galoppo, podría facilitar eventuales negociaciones.