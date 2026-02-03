Jonathan Calleri, nuevamente ofrecido en River: cuál es la postura de Marcelo Gallardo
El delantero fue ofrecido al Millonario para reforzar el ataque en 2026. El entrenador analiza su estado físico y el pasado del ex Boca antes de avanzar.
El mercado de pases volvió a agitarse en River a partir de un nombre que no pasa desapercibido por su historia reciente en el fútbol argentino. En las últimas horas trascendió que un ex Boca fue acercado a las oficinas del Monumental para reforzar un puesto sensible en el equipo de Marcelo Gallardo: el centrodelantero.
El Millonario no logra resolver sus problemas en el área rival y los números lo reflejan. Los atacantes atraviesan una sequía marcada y los hinchas reclaman soluciones concretas, tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico, ante la falta de eficacia frente al arco.
El nombre que fue ofrecido a Stefano Di Carlo y al resto de la dirigencia es el de Jonathan Calleri, actual delantero de São Paulo, con pasos por Boca entre 2014 y 2015 y también por All Boys. A sus 33 años, el atacante aparece como una alternativa para sumar experiencia y presencia en el área. La posibilidad ya está bajo análisis de Marcelo Gallardo, quien deberá definir si River avanza o no por su contratación. La buena relación entre las dirigencias del club de Núñez y el tricolor paulista, fortalecida tras los pases de Enzo Díaz, Gonzalo Tapia y Giuliano Galoppo, podría facilitar eventuales negociaciones.
La postura de Marcelo Gallardo y la duda física
Uno de los principales puntos que generan cautela en River es el estado físico de Calleri. El delantero sufrió una grave lesión de ligamento cruzado que lo marginó de gran parte de la temporada 2025, lo que abre interrogantes sobre su actualidad deportiva. En lo que va de este año, disputó seis partidos con São Paulo entre el Paulistão y el Brasileirão. En ese lapso convirtió dos goles, ambos en la victoria 3-2 frente a Portuguesa por el torneo estadual, un rendimiento que Gallardo evalúa con atención.
Tras descartar la llegada de Rafael Santos Borré desde Inter de Porto Alegre por su elevado salario, River mantiene a Calleri como una de las opciones sobre la mesa, mientras el entrenador define si su llegada encaja en el proyecto futbolístico para el 2026.
