Jorge D'Alessandro, periodista sensación en Qatar 2022: "Quiero dirigir en Argentina"

"¿Si me gustaría dirigir en Argentina? Sí, ser un Claudio Ranieri con mis 73 años. Por conocimiento. Pero es una utopía. Pero me permite andar, sigo, la utopía me hace estudiar en algo que, con la edad que tengo, no me va a llegar nunca. Ya me pasó el cuarto de hora", comenzó diciendo en un vivo de Twitch.

Y además agregó cuáles son su preferencias futbolísticas: "Me gusta River. Tiene una buena propuesta de juego. Es la línea de continuidad de Gallardo. Me gustó mucho el equipo como lo vi el otro día con Fluminense. Fue un triunfo absolutamente merecido".

Cómo si fuera poco, el periodista que ganó muchos seguidores en las redes sociales eligió al Fortín como el equipo que le gustaría hacerse cargo: "Como cantera me gusta Vélez. Se puede trabajar muy bien, no tiene grandes exigencias, tiene una gran ciudad deportiva, saca buenos jugadores. Me gustaría dirigir a Vélez. Por la juventud. San Lorenzo no (equipo en el cuál atajó)".

"En Vélez hay una materia prima tremenda y es un reto. Ranieri llegó al Cágliari y estaba muerto. Y lo metió en la Serie A. Es un fenómeno el viejo. El entrenador tiene que pensar, no corre. Entonces no hay edad. Qué me importa si es viejo o joven, lo que importa es si sabe o no sabe. Ahora hay más cable que ideas en un vestuario de fútbol. A los viejos los quieren liquidar", agregó.