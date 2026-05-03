Los gestos del Chacho Coudet a los hinchas de River durante la derrota en el Monumental

Más allá de la muy buena segunda mitad, el conjunto local no pudo aprovechar el envión de los cambios y sumó una derrota en el cierre de la fase de grupos. La caída no cambia la posición en la tabla de la Zona B, aunque los hinchas terminaron silbando a los futbolistas.

Qué dijo Chacho Coudet sobre sus gestos a la tribuna de River

Consultado por los ademanes que realizó hacia la hinchada durante el segundo tiempo, Chacho buscó aclarar cualquier malentendido y reafirmó su compromiso con la gente. "Pedí como disculpas, a ver si empujaba", explicó.

"Soy un agradecido de los hinchas, porque estamos en deuda", afirmó el entrenador e insistió: "Fue como decir 'vamos a ver si enganchamos con este tema'. No fue ningún gesto para tomar a mal ni mucho menos".