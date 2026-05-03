Los gestos del Chacho Coudet a los hinchas de River durante la derrota en el Monumental
Sin mucho en juego y cuando el equipo comenzó a mejorar ante Atlético Tucumán, el entrenador "millonario" hizo una serie de pedidos a la tribuna.
En una jornada decisiva para el Torneo Apertura 2026, en la previa a los playoffs, el director técnico de River, Eduardo Chacho Coudet, protagonizó un momento que captó todas las miradas durante el encuentro ante Atlético Tucumán en el Monumental.
Mientras el equipo "Millonario" caía por 1-0 y buscaba desesperadamente el empate en el segundo tiempo, el Chacho se convirtió en el centro de atención por una serie de ademanes dirigidos hacia las tribunas, que desataron diferentes interpretaciones.
El episodio ocurrió cuando River, impulsado por los cambios realizados por el DT, mostraba una mejor imagen pero no lograba quebrar la resistencia del conjunto tucumano. En ese contexto, Coudet miró hacia los hinchas y comenzó a alzar las manos repetidamente, justo cuando parecía que comenzaban los murmullos contra algunos dirigidos.
Para un sector de los presentes, el gesto fue un claro pedido de mayor aliento para empujar al equipo en el tramo final. Otros entendieron la acción como una forma de contagiar entusiasmo y sumar apoyo emocional a sus dirigidos, quienes intentaban revertir el resultado negativo.
También llamó la atención la transición inmediata en su lenguaje corporal. Tras pedir el aliento del público, el entrenador juntó sus manos en un ademán que mezcló el aplauso con un gesto de pedido de perdón o "por favor".
Más allá de la muy buena segunda mitad, el conjunto local no pudo aprovechar el envión de los cambios y sumó una derrota en el cierre de la fase de grupos. La caída no cambia la posición en la tabla de la Zona B, aunque los hinchas terminaron silbando a los futbolistas.
Qué dijo Chacho Coudet sobre sus gestos a la tribuna de River
Consultado por los ademanes que realizó hacia la hinchada durante el segundo tiempo, Chacho buscó aclarar cualquier malentendido y reafirmó su compromiso con la gente. "Pedí como disculpas, a ver si empujaba", explicó.
"Soy un agradecido de los hinchas, porque estamos en deuda", afirmó el entrenador e insistió: "Fue como decir 'vamos a ver si enganchamos con este tema'. No fue ningún gesto para tomar a mal ni mucho menos".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario