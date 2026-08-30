Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Talleres: el comunicado del club

Un aspecto clave de la desvinculación pasa por el plano económico y contractual. Desde la entidad cordobesa remarcaron que el exentrenador de la Selección Argentina y sus colaboradores percibirán sus haberes "hasta el último día trabajado", cumpliendo con la pauta pactada al momento de su firma. "Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal", concluyó el comunicado.