Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Talleres: el comunicado del club
El entrenador oriundo de Casilda cerró un ciclo muy breve al frente de la T tras conseguir un solo triunfo en siete partidos. La dirigencia busca a su reemplazante.
El paso de Jorge Sampaoli por Córdoba llegó a su fin de manera prematura. A través de un comunicado oficial difundido este domingo, la Comisión Directiva de Talleres confirmó la desvinculación del director técnico al frente del plantel profesional. La decisión se tomó luego de un arranque de temporada sumamente adverso en el que el equipo no logró encontrar el rumbo futbolístico y quedó ubicado en el último escalón de su zona.
La etapa del casildense en la T duró apenas siete compromisos oficiales. El balance estadístico reflejó un rendimiento muy alejado de las expectativas iniciales: cosechó un solo triunfo, dos empates y cuatro derrotas. La falta de respuestas en el juego y la urgencia por salir del fondo de la tabla aceleraron las negociaciones entre las partes para acordar una salida de común acuerdo sin extender la crisis deportiva.
El despido de Jorge Sampaoli de Talleres: los números de su ciclo y el comunicado del club
Pese al flojo presente futbolístico, la institución de Barrio Jardín dedicó palabras de reconocimiento hacia el entrenador y su equipo de trabajo, integrado por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves. En el mensaje institucional, la dirigencia destacó la cercanía del DT con el plantel, su predisposición para trabajar junto al staff de la institución y el espacio brindado a los juveniles provenientes de las divisiones inferiores durante estas semanas.
Un aspecto clave de la desvinculación pasa por el plano económico y contractual. Desde la entidad cordobesa remarcaron que el exentrenador de la Selección Argentina y sus colaboradores percibirán sus haberes "hasta el último día trabajado", cumpliendo con la pauta pactada al momento de su firma. "Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal", concluyó el comunicado.
Sin tiempo que perder y con la necesidad de revertir la imagen en la competencia local, la cúpula dirigencial del Matador trabaja contra reloj en la búsqueda de un sustituto. Según informaron desde las oficinas de la T, en el transcurso de los próximos días se anunciará oficialmente quién asumirá la conducción técnica para afrontar los desafíos venideros del certamen.
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