Jorge Sampaoli es el nuevo DT de Talleres y vuelve al fútbol argentino tras 26 años
Talleres oficializó la llegada de Jorge Sampaoli como entrenador. Reemplazará a Carlos Tevez y firmará hasta diciembre de 2027.
Talleres de Córdoba anunció este miércoles la llegada de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador del primer equipo. El santafesino asumirá en reemplazo de Carlos Tevez, quien dejó el cargo luego de la eliminación del conjunto cordobés en los octavos de final del Torneo Apertura.
La contratación marca el regreso de Sampaoli al fútbol argentino tras más de dos décadas. Su última experiencia en el país había sido en el año 2000, cuando dirigió a Argentino de Rosario antes de iniciar una extensa trayectoria internacional que lo llevó por clubes y selecciones de Sudamérica y Europa. Según trascendió en las últimas horas, el vínculo tendrá una duración de 18 meses y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, se convertiría en el entrenador con el contrato más importante de la historia de la institución albiazul.
La llegada de Sampaoli se aceleró luego de que se frustraran las negociaciones con Martín Anselmi, quien era el principal apuntado por la dirigencia para ocupar el cargo vacante. Ante ese escenario, el equipo cordobés avanzó rápidamente por el ex seleccionador argentino y alcanzó un acuerdo para que tome las riendas del equipo de cara a la segunda parte de la temporada.
El técnico viene de dirigir a Atlético Mineiro, donde trabajó entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Durante ese ciclo acumuló 10 victorias, 14 empates y 9 derrotas en 33 encuentros. Además, alcanzó la final de la Copa Sudamericana, en la que cayó frente a Lanús.
El mensaje oficial de Talleres
A través de sus canales oficiales, la institución cordobesa confirmó la contratación con un comunicado en el que destacó la trayectoria y el perfil del nuevo entrenador: "Jorge Sampaoli es el nuevo Director Técnico de Talleres", anunció el club. Luego agregó: "El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo institucional".
Y completó: "Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional".
El plantel de Talleres retomará los entrenamientos este jueves para comenzar la pretemporada y se espera que Sampaoli ya esté al frente de las prácticas. Su primer desafío será realizar un diagnóstico del plantel y trabajar junto a la dirigencia en el mercado de pases, con el objetivo de llevar al equipo nuevamente a la pelea por la clasificación a las copas internacionales.
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