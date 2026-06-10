Jorge Sampaoli es el nuevo DT de Talleres y vuelve al fútbol argentino tras 26 años

El mensaje oficial de Talleres

A través de sus canales oficiales, la institución cordobesa confirmó la contratación con un comunicado en el que destacó la trayectoria y el perfil del nuevo entrenador: "Jorge Sampaoli es el nuevo Director Técnico de Talleres", anunció el club. Luego agregó: "El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo institucional".

Y completó: "Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional".

El plantel de Talleres retomará los entrenamientos este jueves para comenzar la pretemporada y se espera que Sampaoli ya esté al frente de las prácticas. Su primer desafío será realizar un diagnóstico del plantel y trabajar junto a la dirigencia en el mercado de pases, con el objetivo de llevar al equipo nuevamente a la pelea por la clasificación a las copas internacionales.