Neymar volvió al Santos tras el Mundial 2026: marcó un doblete y respondió a las críticas con polémico festejo

La celebración no fue casual. En los últimos días, Neymar había sido cuestionado en Brasil luego de que se difundieran imágenes participando en un importante torneo de póker en San Pablo, apenas unos días después de la eliminación de la Canarinha en el Mundial y mientras Santos disputaba un compromiso por la Copa Sudamericana. Ante las críticas, el futbolista explicó que contaba con el permiso del cuerpo técnico y que tenía la jornada libre, aunque eso no evitó el debate en torno a su compromiso con el equipo paulista.