Neymar volvió al Santos tras el Mundial 2026: marcó un doblete y respondió a las críticas con polémico festejo
El brasileño fue la gran figura en el empate 2-2 ante Chapecoense y aprovechó uno de sus goles para enviar un mensaje tras una serie de cuestionamientos.
Neymar regresó a la actividad con Santos luego de su participación con Brasil en el Mundial 2026 y no tardó en convertirse nuevamente en el centro de la escena. El delantero marcó los dos goles de su equipo en el empate 2-2 frente a Chapecoense por el Brasileirao, aunque su actuación quedó marcada por un particular festejo que fue interpretado como una respuesta a sus detractores.
El ex futbolista de Barcelona y Paris Saint-Germain abrió el marcador tras una gran combinación con el argentino Álvaro Barreal dentro del área. Luego de definir con categoría, celebró simulando repartir cartas de póker antes de señalar hacia una de las tribunas, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.
La celebración no fue casual. En los últimos días, Neymar había sido cuestionado en Brasil luego de que se difundieran imágenes participando en un importante torneo de póker en San Pablo, apenas unos días después de la eliminación de la Canarinha en el Mundial y mientras Santos disputaba un compromiso por la Copa Sudamericana. Ante las críticas, el futbolista explicó que contaba con el permiso del cuerpo técnico y que tenía la jornada libre, aunque eso no evitó el debate en torno a su compromiso con el equipo paulista.
Ya en el complemento, Santos se encontraba en desventaja y volvió a aparecer su máxima figura. Neymar cambió por gol un penal para establecer el 2-2 definitivo y rescatar un punto para el Peixe, que continúa comprometido con la lucha por escapar de los últimos puestos del Brasileirao.
Sin embargo, la noche no terminó de la mejor manera para el brasileño. Sobre el cierre del encuentro fue amonestado y alcanzó el límite de tarjetas, por lo que se perderá el clásico frente a San Pablo. De esta manera, el crack volvió a demostrar que sigue siendo determinante dentro del campo de juego, aunque también dejó en claro que continúa dispuesto a responder a las críticas a su manera.
Neymar volvió al Santos tras el Mundial: marcó un doblete y respondió a las críticas con un polémico festejo
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