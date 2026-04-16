Jornada decisiva en la Europa League: se definen los semifinalistas rumbo a Estambul
Este jueves se disputan los duelos de vuelta de los cuartos de final, con series abiertas y otras encaminadas que prometen una tarde cargada de emociones en el segundo torneo más importante de Europa.
La Europa League 2025/26 entra en una etapa determinante de la temporada con la disputa de los partidos de vuelta de los cuartos de final. Ocho equipos siguen en carrera con un objetivo claro: alcanzar la final que se jugará el 20 de mayo en Estambul. En esta jornada, se conocerán los cuatro semifinalistas que continuarán en la lucha por el título en una edición que mantiene el atractivo del formato renovado.
Con distintos escenarios en cada cruce, la jornada promete emociones fuertes. Algunas series parecen encaminarse hacia un desenlace lógico, mientras que otras mantienen la incertidumbre hasta el último minuto. El segundo torneo más importante del continente europeo se prepara para definir a sus semifinalistas en una tarde que puede marcar el rumbo hacia la gran cita en Turquía.
Partidos de hoy jueves, por la Europa League: todos los detalles
Aston Villa vs. Bolonga (3-1)
Uno de los cruces que se roba todas las miradas es el que protagonizan Aston Villa y Bologna. El equipo inglés llega con una ventaja considerable tras imponerse por 3-1 en el partido de ida disputado en Italia. En aquel encuentro, Ollie Watkins fue la gran figura con un doblete, acompañado por el tanto de Ezri Konsa, mientras que Jonathan Rowe descontó para el conjunto italiano. Ahora, en Birmingham, los Villanos buscarán sostener esa diferencia para meterse entre los cuatro mejores.
Para este compromiso, Aston Villa recupera a Emiliano "Dibu" Martínez, quien había sido baja el fin de semana por una contractura pero ya está en condiciones de volver al arco. También se perfila como titular Emiliano Buendía, mientras que del lado del Bologna aparece Santiago Castro entre los posibles iniciales. La visita, en tanto, no contará con Benjamín Domínguez, quien continúa lesionado.
Nottingham Forest vs. Porto (1-1)
Otro duelo que mantiene la incertidumbre es el que enfrentará a Nottingham Forest con Porto. La serie está completamente abierta luego del empate 1-1 en la ida. En aquel partido, William Gomes había puesto en ventaja a los portugueses, pero Martim Fernandes igualó rápidamente para dejar todo equilibrado.
En Inglaterra, ambos equipos buscarán inclinar la balanza. Nicolás Domínguez sería titular en el conjunto local, mientras que Alan Varela arrancaría desde el banco en el elenco visitante.
Celta de Vigo vs. Friburgo (0-3)
En España, el Celta de Vigo intentará una remontada épica frente a Friburgo. El conjunto alemán ganó con autoridad por 3-0 en la ida gracias a los goles de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste y Mattias Ginter.
Con ese resultado, los gallegos están obligados a protagonizar una actuación casi perfecta si quieren revertir la historia y avanzar de ronda. Franco Cervi esperará su oportunidad entre los suplentes.
Betis vs. Braga (1-1)
Por último, Betis y Braga definirán otra de las series más parejas. El primer enfrentamiento terminó 1-1 en Portugal, con goles de Florian Grillitsch para los locales y Juan Camilo Hernández, de penal, para los españoles.
En Sevilla, ambos equipos buscarán imponer condiciones para quedarse con el pasaje a semifinales. En el conjunto verdiblanco, Valentín Gómez, Giovani Lo Celso y Chimy Ávila comenzarían en el banco de suplentes.
Así está el cuadro completo de la UEFA Europa League 2025/26
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