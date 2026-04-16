Jornada decisiva en la Europa League: se definen los semifinalistas rumbo a Estambul

En Inglaterra, ambos equipos buscarán inclinar la balanza. Nicolás Domínguez sería titular en el conjunto local, mientras que Alan Varela arrancaría desde el banco en el elenco visitante.

Celta de Vigo vs. Friburgo (0-3)

En España, el Celta de Vigo intentará una remontada épica frente a Friburgo. El conjunto alemán ganó con autoridad por 3-0 en la ida gracias a los goles de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste y Mattias Ginter.

Con ese resultado, los gallegos están obligados a protagonizar una actuación casi perfecta si quieren revertir la historia y avanzar de ronda. Franco Cervi esperará su oportunidad entre los suplentes.

Betis vs. Braga (1-1)

Por último, Betis y Braga definirán otra de las series más parejas. El primer enfrentamiento terminó 1-1 en Portugal, con goles de Florian Grillitsch para los locales y Juan Camilo Hernández, de penal, para los españoles.

En Sevilla, ambos equipos buscarán imponer condiciones para quedarse con el pasaje a semifinales. En el conjunto verdiblanco, Valentín Gómez, Giovani Lo Celso y Chimy Ávila comenzarían en el banco de suplentes.

Así está el cuadro completo de la UEFA Europa League 2025/26

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