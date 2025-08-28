José López y su emoción por ser citado a la Selección Argentina: "Me explotó el celular"
El Flaco fue una de las sorpresas de Scaloni en la lista para las Eliminatorias Sudamericanas y reveló cómo reaccionó al conocer la convocatoria.
La cuenta regresiva para los últimos dos compromisos de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ya comenzó. El próximo jueves 4 de septiembre, la Scaloneta recibirá a Venezuela en el Monumental, y el martes 9 visitará a Ecuador en Guayaquil para cerrar el camino clasificatorio.
En medio de una lista sin demasiadas sorpresas, Lionel Scaloni incluyó un nombre que sorprendió a muchos: José Manuel López, el delantero de Palmeiras, que vive un gran presente en Brasil y ahora tendrá su primera experiencia con la camiseta albiceleste.
“Contentísimo, me agarró de sorpresa. Pude hablar con mi familia cuando salió la prelista. Me explotó el celular. Después hablé con los amigos más cercanos. Hoy también, el teléfono explotando de nuevo. Una alegría tremenda”, contó el delantero de 24 años, surgido en Lanús, en diálogo con ESPN.
Su recuerdo del cruce con Lionel Messi
López ya tuvo un primer contacto con Lionel Messi, cuando Palmeiras enfrentó a Inter Miami en el Mundial de Clubes. “No quise joderlo, ni siquiera le pedí la camiseta. Fue un día muy especial para mí, estaba con un poco de nervios. Linda experiencia. Terminó un poco caliente, mucho menos quise ir a joderlo, ja. Dije en otro momento será”, relató entre risas.
Ahora, tendrá la oportunidad de compartir entrenamientos con el capitán y de sumarse a un equipo que sigue consolidándose como el máximo candidato a llegar con fuerza al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Presente en Palmeiras y cruce copero con River
Desde su llegada a Palmeiras, López se consolidó en el equipo de Abel Ferreira y se metió en el corazón de los hinchas del Verdao. “Desde que llegué, me encontré con un club con un hambre de ganar impresionante. Intentan pelear por todo. El año pasado ganamos un título y aun así fuimos muy criticados. Si no estás en el top 3, te lo hacen sentir. Siempre nos sentimos candidatos”, confesó.
Consultado por su futuro, el delantero aclaró que hubo charlas sobre una posible salida en 2024, pero que el club le dejó claro su rol en el proyecto: “El club hizo un gran esfuerzo para que me quede y Abel siempre me marcó lo que esperaba de mí”.
Con Palmeiras arrasando en la fase de grupos de la Copa Libertadores (seis victorias en seis partidos) y tras golear 4-0 en el global a Universitario de Perú en octavos, ahora se viene un duelo de alto voltaje en cuartos: River.
“Festejé cuando salió River. Por jugar en Argentina, en un estadio tan lindo. De esa forma a la gente allegada se le hace más fácil verme”, cerró López, entusiasmado por la chance de volver a jugar en su país, pero esta vez con la camiseta del Palmeiras y como flamante convocado a la Selección Argentina.
