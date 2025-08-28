José López y su emoción por ser citado a la Selección Argentina: "Me explotó el celular"

Ahora, tendrá la oportunidad de compartir entrenamientos con el capitán y de sumarse a un equipo que sigue consolidándose como el máximo candidato a llegar con fuerza al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Presente en Palmeiras y cruce copero con River

Desde su llegada a Palmeiras, López se consolidó en el equipo de Abel Ferreira y se metió en el corazón de los hinchas del Verdao. “Desde que llegué, me encontré con un club con un hambre de ganar impresionante. Intentan pelear por todo. El año pasado ganamos un título y aun así fuimos muy criticados. Si no estás en el top 3, te lo hacen sentir. Siempre nos sentimos candidatos”, confesó.

Consultado por su futuro, el delantero aclaró que hubo charlas sobre una posible salida en 2024, pero que el club le dejó claro su rol en el proyecto: “El club hizo un gran esfuerzo para que me quede y Abel siempre me marcó lo que esperaba de mí”.

Con Palmeiras arrasando en la fase de grupos de la Copa Libertadores (seis victorias en seis partidos) y tras golear 4-0 en el global a Universitario de Perú en octavos, ahora se viene un duelo de alto voltaje en cuartos: River.

“Festejé cuando salió River. Por jugar en Argentina, en un estadio tan lindo. De esa forma a la gente allegada se le hace más fácil verme”, cerró López, entusiasmado por la chance de volver a jugar en su país, pero esta vez con la camiseta del Palmeiras y como flamante convocado a la Selección Argentina.

image