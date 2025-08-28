Dieron de alta a los últimos hinchas chilenos heridos en cancha de Independiente
El alta para los simpatizantes de la U. de Chile llegó tras los violentos incidentes que se desarrollaron en el estado Libertadores de América.
Luego de varios días en los que permanecieron internados y bajo atención médica debido a las lesiones que sufrieron durante el partido disputado en cancha de Independiente, en algunos casos de extrema gravedad, este jueves fueron dados de alto todos los hinchas de Universidad de Chile.
Así lo confirmó el Ministerio de Salud bonaerense, señalando que más de 20 personas tuvieron que ser asistidas tras los incidentes, dos de las cuales debieron ser operadas de urgencia. Los heridos recibieron atención médica inmediata tras el episodio y fueron trasladados a los hospitales bonaerenses Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde, donde los equipos de guardia trabajaron durante toda la madrugada siguiente para contener la situación.
Los pacientes con heridas leves recibieron el alta a las pocas horas de sucedidos los hechos de suma gravedad, mientras que los casos más complejos evolucionaron favorablemente hasta recibir este jueves el alta médica definitiva.
“Frente a la violencia irracional, la salud pública respondió con humanidad, profesionalismo y compromiso. El sistema funcionó en red y salvó vidas”, destacaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Allanamientos ordenados por la Justicia
En tanto, personal de la Comisaría 1° de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó ocho allanamientos en el marco de la investigación por los graves incidentes entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.
Según detalló la Policía Bonaerense, “tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados”.
En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados, informó la fuerza, lo que constituyó un paso clave para el avance de la causa caratulada como "tentativa de homicidio y robo agravado".
