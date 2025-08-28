Dieron de alta a los últimos hinchas chilenos heridos en cancha de Independiente

Allanamientos ordenados por la Justicia

En tanto, personal de la Comisaría 1° de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó ocho allanamientos en el marco de la investigación por los graves incidentes entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.

Según detalló la Policía Bonaerense, “tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados”.

En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados, informó la fuerza, lo que constituyó un paso clave para el avance de la causa caratulada como "tentativa de homicidio y robo agravado".