José Mourinho fue presentando en Real Madrid: "Vuelvo a casa"

Mourinho ya conoce lo que significa dirigir al conjunto español. Su primera etapa se desarrolló entre 2010 y 2013, período en el que consiguió tres títulos: la Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Ahora tendrá el desafío de construir un nuevo equipo y afrontar una temporada en la que las expectativas volverán a estar en lo más alto. Su vínculo se extenderá hasta mediados de 2029 y el club ya tiene preparada la agenda para sus primeros días al frente del plantel.

Cuándo vuelve a hablar José Mourinho y cuándo debuta Real Madrid

El entrenador tendrá su primera conferencia de prensa este viernes, en la previa de su estreno oficial. El debut de su segundo ciclo llegará el sábado, cuando Real Madrid visite a Espanyol desde las 16.30, hora argentina, por la primera fecha de La Liga de España.

Será entonces el momento en que Mourinho vuelva a sentarse oficialmente en el banco del Merengue después de más de una década. Una vuelta que, según sus propias palabras, tiene un significado mucho más profundo que aquella primera llegada al club.