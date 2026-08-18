José Mourinho fue presentando en Real Madrid: "Vuelvo a casa"
El entrenador portugués firmó contrato hasta 2029 y comenzó oficialmente su segundo ciclo en el Merengue. El viernes tendrá su primera conferencia.
José Mourinho volvió oficialmente a Real Madrid. El entrenador portugués firmó este martes su contrato con el club español hasta el 30 de junio de 2029 y puso en marcha su segundo ciclo al frente del conjunto blanco, 13 años después de su salida. La presentación tuvo una particularidad: se realizó a puertas cerradas en la sala de juntas del centro de entrenamiento de Valdebebas. No hubo hinchas ni periodistas y las primeras imágenes del encuentro fueron difundidas por Real Madrid TV.
El entrenador estuvo acompañado por Florentino Pérez durante la firma del vínculo por tres temporadas. Como parte de la bienvenida, el portugués recibió algunos presentes de la institución: una réplica en miniatura del estadio, un reloj y una camiseta personalizada. José Martínez Pirri, presidente de honor del club, también participó del acto.
Pero más allá de la formalidad de la presentación, el entrenador dejó en claro que su regreso tiene un componente especial. Mourinho aseguró que esta segunda etapa es todavía más importante que la primera por el vínculo emocional que construyó con Real Madrid: “La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora también lo es, además de eso, se suma lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera”, expresó.
El portugués también volvió a remarcar su identificación con la institución y buscó transmitir un mensaje de pertenencia para todos los trabajadores del club. “Soy uno de vosotros”, afirmó Mourinho, quien aseguró que siempre se sintió parte del Real Madrid incluso después de su salida.
Mourinho ya conoce lo que significa dirigir al conjunto español. Su primera etapa se desarrolló entre 2010 y 2013, período en el que consiguió tres títulos: la Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Ahora tendrá el desafío de construir un nuevo equipo y afrontar una temporada en la que las expectativas volverán a estar en lo más alto. Su vínculo se extenderá hasta mediados de 2029 y el club ya tiene preparada la agenda para sus primeros días al frente del plantel.
Cuándo vuelve a hablar José Mourinho y cuándo debuta Real Madrid
El entrenador tendrá su primera conferencia de prensa este viernes, en la previa de su estreno oficial. El debut de su segundo ciclo llegará el sábado, cuando Real Madrid visite a Espanyol desde las 16.30, hora argentina, por la primera fecha de La Liga de España.
Será entonces el momento en que Mourinho vuelva a sentarse oficialmente en el banco del Merengue después de más de una década. Una vuelta que, según sus propias palabras, tiene un significado mucho más profundo que aquella primera llegada al club.
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