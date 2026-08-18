Los Leones perdieron ante Países Bajos: cómo sigue el Mundial de Hockey
Argentina cayó 3-1 en Amstelveen y sufrió su primera derrota en el certamen. Nicolás Della Torre marcó el único tanto del equipo de Lucas Rey.
Los Leones no pudieron mantener su comienzo perfecto en el Mundial de Hockey 2026. Argentina cayó 3-1 ante Países Bajos en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y sufrió su primera derrota en el certamen, después de haber debutado con una victoria frente a Japón.
El conjunto dirigido por Lucas Rey tuvo un partido parejo durante buena parte del primer tramo, aunque el seleccionado local logró ponerse en ventaja. Thierry Brinkman fue quien marcó el 1-0 para Países Bajos, que comenzó a tomar el control del encuentro. Argentina reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de una de sus principales armas: el córner corto. Nicolás Della Torre ejecutó de gran manera la jugada y convirtió el 1-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al cierre del segundo cuarto.
El partido, sin embargo, cambió durante la segunda mitad. Países Bajos consiguió imponer su ritmo y volvió a ponerse arriba en el marcador gracias a Tijmen Reyenga, quien marcó el 2-1 y obligó a Los Leones a buscar nuevamente la igualdad. La Albiceleste intentó reaccionar y tuvo algunos acercamientos, pero no consiguió encontrar el camino hacia el arco rival. Con el conjunto albiceleste obligado a adelantar sus líneas, el local aprovechó los espacios y terminó liquidando el encuentro.
Duco Telgenkamp marcó el tercer tanto de Países Bajos y estableció el 3-1 definitivo en Amstelveen. De esta manera, Los Leones sufrieron su primera caída en el Mundial de Hockey 2026. El resultado significó un golpe después del buen debut ante Japón, aunque Argentina todavía tiene por delante partidos importantes para acomodarse en la competencia.
Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial de Hockey
El equipo de Lucas Rey tendrá poco tiempo para recuperarse y ya piensa en su próximo compromiso. Los Leones volverán a jugar el jueves 20 de agosto, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda. El seleccionado argentino buscará recuperarse rápidamente y volver a sumar una victoria que le permita fortalecer sus aspiraciones en el torneo.
Después de la derrota ante Países Bajos, Argentina tendrá una nueva oportunidad para reaccionar y volver a mostrar el nivel que había exhibido en su debut ante Japón. El duelo frente a Nueva Zelanda será clave para empezar a definir su camino en el Mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario