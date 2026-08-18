Los Leones perdieron ante Países Bajos: cómo sigue el Mundial de Hockey

El conjunto dirigido por Lucas Rey tuvo un partido parejo durante buena parte del primer tramo, aunque el seleccionado local logró ponerse en ventaja. Thierry Brinkman fue quien marcó el 1-0 para Países Bajos, que comenzó a tomar el control del encuentro. Argentina reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de una de sus principales armas: el córner corto. Nicolás Della Torre ejecutó de gran manera la jugada y convirtió el 1-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al cierre del segundo cuarto.