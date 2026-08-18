Jamal Musiala rompió el silencio tras sus descompensaciones en Bayern Múnich: "Estoy bien"

El mensaje de tranquilidad de Jamal Musiala

El futbolista del Bayern reconoció que las imágenes pueden resultar preocupantes para quienes las observan desde afuera, pero aseguró que actualmente recibe atención médica especializada y se mostró optimista respecto de su evolución: “Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana”, explicó. Además, destacó el acompañamiento que recibe del Bayern Múnich y de las personas más cercanas a él durante este proceso.

El alemán también aseguró que, según la evaluación de los especialistas, no existen riesgos adicionales para su salud más allá de los episodios que describió. En ese sentido, explicó que tomó la decisión de continuar con su vida cotidiana y con su carrera futbolística después de consultarlo con especialistas en neurología: “Con la aprobación de los especialistas neurológicos, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol”, señaló.

Musiala también pidió que se respete su privacidad y manifestó que prefiere mantener los detalles de su situación dentro de su círculo más cercano, el club y los profesionales que lo acompañan: “En general, tengo una muy buena sensación y estoy en un buen camino”, aseguró el futbolista, que cerró su mensaje agradeciendo nuevamente el apoyo recibido.

Después de los momentos de preocupación que atravesó en los amistosos ante Leipzig y Heidenheim, Musiala buscó llevar tranquilidad y dejó claro que continúa acompañado por especialistas mientras sigue adelante con su recuperación.