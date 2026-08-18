Jamal Musiala rompió el silencio tras sus descompensaciones en Bayern Múnich: "Estoy bien"
El futbolista del Bayern Múnich explicó qué le ocurre luego de volver a desplomarse durante un partido y aseguró que recibe atención médica especializada.
Jamal Musiala rompió el silencio después de los dos episodios que protagonizó en los últimos días y llevó tranquilidad a sus seguidores. El futbolista del Bayern Múnich publicó un comunicado en sus redes sociales en el que explicó qué le ocurre y aseguró que se encuentra bien.
El alemán había generado preocupación luego de desplomarse durante los amistosos ante Leipzig y Heidenheim. En ambas oportunidades necesitó ser atendido por los médicos y pudo retirarse del campo de juego por sus propios medios.
Ahora, el futbolista decidió explicar públicamente la situación. “Lo primero es lo primero: ¡estoy bien!”, comenzó el futbolista, quien agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió durante las últimas horas. Además contó que fue diagnosticado con episodios breves y temporales de ausencia causados por una disfunción neurológica y aseguró que se trata de una situación que puede ser tratada.
“Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más”, escribió Musiala, antes de detallar que estos episodios pueden provocar situaciones como las que vivió recientemente ante Leipzig y Heidenheim.
El mensaje de tranquilidad de Jamal Musiala
El futbolista del Bayern reconoció que las imágenes pueden resultar preocupantes para quienes las observan desde afuera, pero aseguró que actualmente recibe atención médica especializada y se mostró optimista respecto de su evolución: “Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana”, explicó. Además, destacó el acompañamiento que recibe del Bayern Múnich y de las personas más cercanas a él durante este proceso.
El alemán también aseguró que, según la evaluación de los especialistas, no existen riesgos adicionales para su salud más allá de los episodios que describió. En ese sentido, explicó que tomó la decisión de continuar con su vida cotidiana y con su carrera futbolística después de consultarlo con especialistas en neurología: “Con la aprobación de los especialistas neurológicos, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol”, señaló.
Musiala también pidió que se respete su privacidad y manifestó que prefiere mantener los detalles de su situación dentro de su círculo más cercano, el club y los profesionales que lo acompañan: “En general, tengo una muy buena sensación y estoy en un buen camino”, aseguró el futbolista, que cerró su mensaje agradeciendo nuevamente el apoyo recibido.
Después de los momentos de preocupación que atravesó en los amistosos ante Leipzig y Heidenheim, Musiala buscó llevar tranquilidad y dejó claro que continúa acompañado por especialistas mientras sigue adelante con su recuperación.
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