Deportivo Riestra vs. Gimnasia, por la Copa Argentina 2026: resultado en vivo

Cómo llegan Gimnasia y Riestra a este duelo

El Lobo llega al duelo con la necesidad de recuperarse rápidamente. La caída ante Estudiantes fue especialmente dolorosa no solo por el resultado, sino también por la forma en la que se desarrolló el encuentro. Después del encuentro, Pereyra analizó el desarrollo y resumió la situación con una frase: “Hasta que nos quedamos con uno menos fue un partido parejo”.

Ahora, el entrenador tendrá que conseguir que sus dirigidos dejen rápidamente atrás la frustración del clásico y concentren toda la atención en la Copa Argentina. El torneo ofrece una nueva oportunidad para Gimnasia, que intentará alcanzar los cuartos de final y volver a meterse en la pelea por un título. También carga con una particularidad histórica en los clásicos: el último triunfo ante Estudiantes se produjo hace 23 años, una racha que volvió a quedar expuesta después de la goleada sufrida.

El presente del Malevo tampoco es completamente estable. El equipo viene alternando buenos resultados con actuaciones que no le permiten consolidarse en el campeonato. La campaña reciente incluye dos triunfos y tres derrotas, sin empates, una muestra de la irregularidad que acompañó al conjunto en las últimas jornadas.

Después de conseguir una victoria importante frente a Estudiantes, considerado uno de los candidatos al título del Clausura, Riestra cayó ante Newell's en Rosario, un rival directo en la pelea por la permanencia.

En la Copa Argentina, sin embargo, el escenario es diferente. El formato de eliminación directa obliga a concentrarse en un único partido y permite dejar de lado las posiciones y los resultados acumulados en el torneo local. El equipo buscará apoyarse en su intensidad, presión y juego directo para intentar imponerse ante Gimnasia y avanzar a los cuartos de final.

Riestra vs. Gimnasia por la Copa Argentina 2026: probables formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró .

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. . Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Riestra vs. Gimnasia: otros datos