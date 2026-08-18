Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Gimnasia por Internet

En la Copa Argentina, sin embargo, el escenario es diferente. El formato de eliminación directa obliga a concentrarse en un único partido y permite dejar de lado las posiciones y los resultados acumulados en el torneo local. El equipo buscará apoyarse en su intensidad, presión y juego directo para intentar imponerse ante Gimnasia y avanzar a los cuartos de final.

Formaciones de Riestra vs. Gimnasia por la Copa Argentina 2026

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró .

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. . Gimnasia: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Riestra vs. Gimnasia

La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.