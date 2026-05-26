Juan Fernando Quintero tiene un pie afuera de River y su destino estaría definido

Ante este escenario de poco rodaje como titular, Quintero y su entorno esperan llamados formales para sellar su salida. En las oficinas de Núñez existe un pacto de caballeros: ante una oferta económica que resulte beneficiosa para ambas partes, la dirigencia de River no le cerrará las puertas ni le pondrá trabas a su salida. Todos los caminos conducen a que la Major League Soccer (MLS) será el próximo destino del héroe de Madrid. Varios equipos norteamericanos ya tienen el ojo puesto en su jerarquía, por lo que el partido ante el Pirata cordobés habría sido, de manera definitiva, la última función de Juanfer con la camiseta de la banda roja.

Los números de Juan Fernando Quintero en River