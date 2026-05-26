Juan Fernando Quintero tiene un pie afuera de River y su destino estaría definido
El colombiano, que para Chacho Coudet no es prioridad, espera llamados y en Núñez no le cerrarán las puertas ante una buena oferta: todos los detalles.
La dolorosa derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura en Córdoba no solo dejó un sabor amargo por el título esquivado, sino que parece haber marcado el punto final para uno de los últimos grandes ídolos de la institución. Juan Fernando Quintero tiene las valijas prácticamente hechas y todo indica que su futuro futbolístico estará en los Estados Unidos.
El talentoso mediocampista colombiano analiza seriamente cambiar de aire en el próximo mercado de pases debido a una cuestión netamente futbolística: para el esquema e idea de juego de Eduardo Coudet, no es una prioridad y por esta razón buscaría una salida para poder sumar los minutos necesarios para reencontrarse con su mejor versión.
Juan Fernando Quintero tiene un pie afuera de River y su destino estaría definido
A pesar de que la relación entre el futbolista y el director técnico es óptima en el plano personal, las diferencias radican en la búsqueda adentro de la cancha. El "Chacho" pretende un mediocampo con mayor despliegue físico y dinámica, características que no coinciden con las virtudes de pausa y pase quirúrgico del colombiano.
Si bien Quintero sumó minutos a lo largo del certamen, la gran mayoría de las veces le tocó arrancar desde el banco de suplentes. El reflejo más claro de esto ocurrió el pasado domingo en el Mario Alberto Kempes, donde ingresó sobre el cierre del encuentro con el resultado ya adverso y con muy poco margen de tiempo para intentar torcer la historia y manejar los hilos del partido.
Ante este escenario de poco rodaje como titular, Quintero y su entorno esperan llamados formales para sellar su salida. En las oficinas de Núñez existe un pacto de caballeros: ante una oferta económica que resulte beneficiosa para ambas partes, la dirigencia de River no le cerrará las puertas ni le pondrá trabas a su salida. Todos los caminos conducen a que la Major League Soccer (MLS) será el próximo destino del héroe de Madrid. Varios equipos norteamericanos ya tienen el ojo puesto en su jerarquía, por lo que el partido ante el Pirata cordobés habría sido, de manera definitiva, la última función de Juanfer con la camiseta de la banda roja.
Los números de Juan Fernando Quintero en River
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