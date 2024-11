Juan Pablo Montoya aclaró sus críticas contra Franco Colapinto: "Se lo toman personal"

Montoya comentó en un espacio de AS: “Williams la tiene difícil. Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pasan, pero ahora está en el amor de todo el mundo, y entonces es muy bueno, pero se estrelló detrás del safety car”.

Estas declaraciones no cayeron bien en la hinchada argentina, que salió a defenderlo al considerar injustificadas sus críticas y relacionarlo con la competencia que el pilarense mantuvo con su hijo Sebastián en categorías menores.

Juan Pablo Montoya Colapinto

Juan Pablo Montoya respondió a las críticas de los fans de Franco Colapinto

Ante el revuelo, el colombiano abordó el tema en su podcast, señalando que su intención no era desacreditar a Colapinto, sino ofrecer un análisis objetivo: “Es complicado porque la gente se toma las cosas personales cuando quieren a su piloto y a su país, es entendible. No estoy buscando rajar a nadie, solo opino de la situación”.

Montoya también reflexionó sobre su comentario sobre Carlos Sainz y Red Bull: “Dije que si fuera de Red Bull, elegiría a Sainz, ¿quién no? Es la verdad. Pero entiendo que algunos no lo tomaron bien”.

El colombiano minimizó los comentarios negativos que recibió: “Es chistoso porque esto lo he vivido toda mi vida y no me afecta. Como dicen, preocúpate el día que no opinen".

Fórmula 1: horarios y cronograma del Gran Premio de Las Vegas

Jueves 21 de noviembre

Prácticas Libres 1: 23:30

Viernes 22 de noviembre

Prácticas Libres 2 : 03:00

: 03:00 Prácticas Libres 3: 23:30

Sábado 23 de noviembre

Clasificación: 03:00

Domingo 24 de noviembre

Carrera: 03:00