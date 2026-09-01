Juan Román Riquelme, conforme con el plantel de Boca: qué dijo sobre los refuerzos
En la previa del partido ante Vélez por la Copa Argentina, el presidente del Xeneize habló sobre el presente del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena.
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, habló en la previa del encuentro ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina y se mostró conforme con el presente del equipo, el trabajo de Rodolfo Arruabarrena y el mercado de pases realizado por el club.
"Sacando el partido con Lanús, venimos jugando bien. Se está viviendo el fútbol con mucho nervio y eso no era así cuando jugaba yo", aseguró el ídolo xeneize en diálogo con TyC Sports. Además, destacó el vínculo que mantiene con Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, actuales entrenadores del Fortín.
También respaldó las incorporaciones realizadas durante este mercado de pases y dejó entrever que Boca no realizará nuevas incorporaciones antes del cierre del libro de pases, previsto para este miércoles 2 de septiembre a las 18.
"Nosotros estamos muy contentos con el mercado de pases que hicimos. El técnico quería a Montero y durante el Mundial hablamos con él, quería al lateral derecho que hoy tiene, creía necesitar un delantero con las condiciones de Villa y pudimos traerlo, y Valencia es un jugador mundialista", sostuvo.
Lesiones, idas y venidas: qué dijo Riquelme sobre Aranda, Velasco y Zeballos
Al ser consultado por la lesión del juvenil Tomás Aranda, quien sufrió una rotura de peroné que lo mantendrá alejado de las canchas hasta 2027, Riquelme destacó la evolución del mediocampista y descartó la posibilidad de sumar un reemplazante.
"Aranda es muy bueno y le cambió la vida en muy pocos meses. Compartió con Messi y los muchachos de la Selección y eso le hizo muy bien. Volvió y es más serio que en el comienzo. No podemos traer a alguien cada vez que se lastima un jugador porque, si no, tenemos 60 jugadores", afirmó.
En este contexto, aprovechó para elogiar a Alan Velasco y señaló: "Tiene que confiar más en él. La gente lo hace, a pesar de que a veces se escuchen murmullos".
Además, se refirió a la salida de Exequiel Zeballos al fútbol italiano: "Queríamos que siguiera con nosotros, pero nos dijo que quería irse a Europa. Deseamos que le vaya muy bien", expresó.
La postura del presidente xeneize coincide con lo que había planteado días atrás el Vasco Arruabarrena, quien sostuvo que, en caso de incorporar un futbolista sobre el cierre del mercado, debería representar un "salto de calidad" para el plantel.
En medio de una mejora futbolística y de resultados, acompañada por una apuesta a los juveniles, Boca se medirá este miércoles, desde las 21.15, con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Racing o Belgrano.
En tanto, Boca llega a este compromiso tras vencer 1-0 a Lanús por el Torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena reconoció que el equipo no tuvo su mejor rendimiento y que aún debe mejorar algunos aspectos de su funcionamiento.
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