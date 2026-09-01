Juan Román Riquelme, conforme con el plantel de Boca: qué dijo sobre los refuerzos

"Aranda es muy bueno y le cambió la vida en muy pocos meses. Compartió con Messi y los muchachos de la Selección y eso le hizo muy bien. Volvió y es más serio que en el comienzo. No podemos traer a alguien cada vez que se lastima un jugador porque, si no, tenemos 60 jugadores", afirmó.

En este contexto, aprovechó para elogiar a Alan Velasco y señaló: "Tiene que confiar más en él. La gente lo hace, a pesar de que a veces se escuchen murmullos".

Además, se refirió a la salida de Exequiel Zeballos al fútbol italiano: "Queríamos que siguiera con nosotros, pero nos dijo que quería irse a Europa. Deseamos que le vaya muy bien", expresó.

La postura del presidente xeneize coincide con lo que había planteado días atrás el Vasco Arruabarrena, quien sostuvo que, en caso de incorporar un futbolista sobre el cierre del mercado, debería representar un "salto de calidad" para el plantel.

En medio de una mejora futbolística y de resultados, acompañada por una apuesta a los juveniles, Boca se medirá este miércoles, desde las 21.15, con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Racing o Belgrano.

En tanto, Boca llega a este compromiso tras vencer 1-0 a Lanús por el Torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena reconoció que el equipo no tuvo su mejor rendimiento y que aún debe mejorar algunos aspectos de su funcionamiento.