Video: Enzo Fernández fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Manchester City
El argentino sacudió el mercado de pases europeo y los "Ciudadanos" lo presentaron con bombos y platillos. El épico video para presentarlo.
La novela del mercado de pases europeo llegó a su fin con un verdadero estruendo en la Premier League. Tras días de máxima tensión y negociaciones intensas, se concretó de forma definitiva la salida de Enzo Fernández del Chelsea para dar un salto descomunal en su carrera y sumarse al Manchester City de cara a la temporada 2026-2027.
La directiva del conjunto celeste logró destrabar la operación con el club londinense a cambio de una cifra récord que supera las 125 millones de libras esterlinas (aproximadamente 146 millones de euros), consolidando al volante creativo surgido en River Plate entre las transferencias más costosas y rutilantes de todos los tiempos en la máxima categoría del fútbol inglés.
"Nuestro nuevo Azul Argentino": la bienvenida oficial a Enzo Fernández
A través de sus canales digitales, el Manchester City oficializó la llegada del mediocampista con un video de presentación que rápidamente acaparó la atención de los fanáticos.
Bajo el lema "Presentando nuestro nuevo Azul Argentino", la producción audiovisual repasó los momentos más destacados de la trayectoria de Enzo tanto en su paso por el Chelsea como defendiendo la camiseta de la Selección Argentina.
El emotivo clip institucional también apeló a la rica historia de la conexión argentina con el club de Manchester, recordando el exitoso paso de compatriotas que dejaron una huella imborrable en la institución, tales como Sergio "Kun" Agüero, Pablo Zabaleta y, más recientemente, Julián Álvarez.
Con esta incorporación estelar, el equipo de Pep Guardiola robustece su mediocampo con jerarquía mundialista para ir por todos los frentes en el año futbolístico.
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