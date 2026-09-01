Los árbitros confirmados para la fecha 8 del Torneo Clausura: quiénes dirigen a River y Boca
La AFA oficializó las designaciones arbitrales para una jornada crucial del certamen. Se definieron los jueces a cargo de cada cruce.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las autoridades encargadas de impartir justicia en la fecha 8 del Torneo Clausura. Con duelos de alta tensión en la agenda, la atención principal estará centrada en el Estadio Gigante de Arroyito, donde se disputará una nueva edición del apasionante clásico de la ciudad de Rosario.
Para el cruce interzonal entre Rosario Central y Newell’s, programado para el domingo 6 de septiembre desde las 14.45, el organismo afista designó a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, quien estará secundado por Miguel Savorani y Pablo González como asistentes, mientras que Lucas Novelli dirigiá el VAR.
Se confirmaron los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura
La actividad de los grandes del fútbol argentino comenzará la tarde del sábado 5. En Mendoza, Boca se enfrentará ante Gimnasia de esa provincia bajo el arbitraje de Darío Herrera, asistido desde la cabina del VAR por Silvio Trucco. El Xeneize buscará sumar de a tres ante una de las sorpresas de la competencia.
El domingo por la noche será el turno de River. En un contexto convulsionado tras su reciente eliminación en la Copa Sudamericana, el Millonario volverá a actuar frente a su público en el Estadio Monumental para recibir a Independiente Rivadavia. Dicho encuentro contará con la conducción en campo de Nicolás Ramírez, acompañado por Hernán Mastrángelo en la tecnología.
La jornada 8 ofrecerá además otros atractivos destacados, como el cruce entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba con Fernando Echenique como juez, y la presentación de Racing frente a Atlético Tucumán en Avellaneda, bajo la mirada de Pablo Echavarría. La acción arrancará el viernes 4 con el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, bajando el telón el lunes 7 con el choque entre Unión e Instituto.
Todos los árbitros de la fecha 8 del torneo Clausura
Viernes 4 de septiembre
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16.45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Sarmiento | Árbitro: Bryan Ferreyra | VAR: Franco Acita
19.00: Belgrano vs. Huracán | Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Maximiliano Macheroni
19.00: Platense vs. Deportivo Riestra | Árbitro: Álvaro Carranza | VAR: Fabrizio Llobet
Sábado 5 de septiembre
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13.30: Aldosivi vs. Banfield | Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Juan Pafundi
14.30: Gimnasia vs. Tigre | Árbitro: Daniel Zamora | VAR: Salomé Di Iorio
16.30: Gimnasia (Mendoza) vs. Boca | Árbitro: Darío Herrera | VAR: Silvio Trucco
19.00: San Lorenzo vs. Talleres | Árbitro: Fernando Echenique | VAR: Sebastián Habib
21.15: Vélez vs. Estudiantes | Árbitro: Pablo Dóvalo | VAR: Laura Fortunato
Domingo 6 de septiembre
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14.45: Rosario Central vs. Newell’s | Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Lucas Novelli
17.00: Lanús vs. Defensa y Justicia | Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Yamil Possi
17.00: Central Córdoba vs. Independiente | Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Gastón Monsón Brizuela
19.15: River vs. Ind. Rivadavia (Mendoza) | Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Hernán Mastrángelo
21.30: Racing vs. Atlético Tucumán | Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: José Carreras
Lunes 7 de septiembre
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19.00: Barracas Central vs. Argentinos Juniors | Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Héctor Paletta
21.15: Unión vs. Instituto | Árbitro: Nicolás Lamolina | VAR: Juan Pablo Loustau
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