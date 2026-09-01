Los árbitros confirmados para la fecha 8 del Torneo Clausura: quiénes dirigen a River y Boca

La jornada 8 ofrecerá además otros atractivos destacados, como el cruce entre San Lorenzo y Talleres de Córdoba con Fernando Echenique como juez, y la presentación de Racing frente a Atlético Tucumán en Avellaneda, bajo la mirada de Pablo Echavarría. La acción arrancará el viernes 4 con el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, bajando el telón el lunes 7 con el choque entre Unión e Instituto.