Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El encuentro tendrá, además, un condimento especial para el elenco comandado por Martín Palermo, ya que después de este partido pondrá el foco en el duelo ante Fluminense, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida será el martes 8 en el Maracaná, mientras que la revancha se disputará una semana después en Argentina.