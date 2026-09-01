Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Antes del duelo ante Fluminense por Libertadores, el "Calamar" recibe a Riestra en Vicente López, en el marco de la octava fecha del certamen. Los detalles en la nota.
Platense y Deportivo Riestra se enfrentan este viernes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El "Calamar", que se ubica en la décima posición con ocho puntos, viene de caer 1-0 ante Defensa y Justicia como visitante, por lo que buscará recuperarse ante su público y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
El encuentro tendrá, además, un condimento especial para el elenco comandado por Martín Palermo, ya que después de este partido pondrá el foco en el duelo ante Fluminense, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida será el martes 8 en el Maracaná, mientras que la revancha se disputará una semana después en Argentina.
Por su parte, Riestra también suma ocho unidades y necesita volver a ganar para meterse entre los equipos que avanzan a los octavos de final del torneo doméstico. El "Malevo" viene de igualar 1-1 ante Vélez en el estadio Guillermo Laza y acumula dos empates consecutivos en el campeonato.
Formaciones de Platense vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Iván Gómez, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Ciudad de Vicente López.
Árbitro: Álvaro Carranza.
VAR: Fabrizio Llobet.
TV: TNT Sports.
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