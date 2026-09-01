Juan Román Riquelme no quiere que Lionel Messi juegue en la Argentina: "Que siga en Estados Unidos"

Consultado sobre la posibilidad de un hipotético y anhelado retorno del rosarino al fútbol argentino, el presidente de Boca fue categórico al desestimar esa vía y aconsejó que continúe su carrera en la Major League Soccer (MLS). "Yo creo que él con lo que ha vivido en el Mundial ya me parece que se siente contento. Es único, es irrepetible. Lo ha tenido muy fácil para jugar para la Selección de España y eligió jugar con la camiseta de nuestro país", sentenció.