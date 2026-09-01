Juan Román Riquelme no quiere que Lionel Messi juegue en la Argentina: "Que siga en Estados Unidos"
El presidente de Boca rompió el silencio tras el adiós del capitán a la Selección y sorprendió con una tajante definición sobre una posible llegada a Newell's.
Juan Román Riquelme se refirió este lunes a la histórica decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección Argentina y, desde la cercanía que forjó con él en el combinado nacional y en la conquista de la medalla de oro en Beijing 2008, no escatimó en loas para dimensionar su figura.
La confirmación del adiós del mejor jugador de la historia sacudió al mundo del deporte y motivó profundas reflexiones en los máximos referentes del fútbol nacional. Y el dirigente de Boca lo hizo en una entrevista exclusiva con TyC Sports,
"Creo que hay que agradecerle, mucho más. ¿Qué más le vamos a pedir, con todo lo que ha hecho? Ha cumplido con todo lo que soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos", expresó el mandamás "xeneize", quien además se aventuró a ubicarlo en la cúspide histórica: "Sin dudas, no sé si será el mejor de todos los tiempos pero está ahí nomás. Nunca un jugador de fútbol pudo ser el mejor durante tantos años, es increíble".
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Tras repasar el camino de sacrificio que debió transitar el astro hasta alcanzar la gloria máxima, Riquelme hizo hincapié en el trato que debe recibir de aquí en adelante: "Se merece todo el amor que los argentinos le están dando porque se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y al final lo consiguió todo. El de arriba fue justo con él y eso es maravilloso".
Consultado sobre la posibilidad de un hipotético y anhelado retorno del rosarino al fútbol argentino, el presidente de Boca fue categórico al desestimar esa vía y aconsejó que continúe su carrera en la Major League Soccer (MLS). "Yo creo que él con lo que ha vivido en el Mundial ya me parece que se siente contento. Es único, es irrepetible. Lo ha tenido muy fácil para jugar para la Selección de España y eligió jugar con la camiseta de nuestro país", sentenció.
Y sobre el final, Riquelme fue tajante con una mirada federal sobre la idolatría que despierta la Pulga: "Hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga ganas. Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino".
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