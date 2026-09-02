Fuerte respaldo: la cena de gala con la mira puesta en el operativo operativo retorno de la Fórmula 1

Presencias de peso y un mensaje unificado por el regreso de la Fórmula 1

La mesa principal del cónclave reflejó la transversalidad del apoyo al deporte motor y a la gestión internacional. Junto al presidente del ACA, César C. Carman, y al propio Ben Sulayem, dijeron presente el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, evidenciando el aval diplomático y gubernamental que requiere una empresa de semejante magnitud presupuestaria y logística.