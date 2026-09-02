Fuerte respaldo: la cena de gala con la mira puesta en el operativo operativo retorno de la Fórmula 1
En el marco de la visita oficial de Mohammed Ben Sulayem, el ACA fue el epicentro de una cena que nucleó a ministros nacionales, gobernadores y jefes comunales.
La visita de Mohammed Ben Sulayem, máximo mandatario de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), continúa generando ondas expansivas en el tablero político y deportivo del país, con la expectativa del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.
Tras haber recorrido el Autódromo de Buenos Aires junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para interiorizarse sobre el ambicioso plan de modernización edilicia y de seguridad, la actividad oficial culminó con una cena de gala en las instalaciones del Automóvil Club Argentino (ACA) que funcionó como una verdadera demostración de fuerza federal.
Bajo una atmósfera que combinó diplomacia internacional y peso político local, el evento bautizado informalmente como la "Liga de Gobernadores del Automovilismo" congregó a figuras clave del Ejecutivo nacional y de las provincias para respaldar de manera unánime el proyecto de reacondicionamiento del circuito porteño y las gestiones orientadas a reinsertar a la Argentina en el calendario global de la Fórmula 1.
Presencias de peso y un mensaje unificado por el regreso de la Fórmula 1
La mesa principal del cónclave reflejó la transversalidad del apoyo al deporte motor y a la gestión internacional. Junto al presidente del ACA, César C. Carman, y al propio Ben Sulayem, dijeron presente el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, evidenciando el aval diplomático y gubernamental que requiere una empresa de semejante magnitud presupuestaria y logística.
A su vez, la pata federal estuvo firmemente representada por mandatarios provinciales con fuerte arraigo en el deporte motor nacional: el gobernador cordobés Martín Llaryora, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego.
La velada sirvió para consolidar consensos técnicos y económicos, ratificando que el operativo retorno del Gran Premio de Argentina no es una ambición aislada de la Capital Federal, sino una política de Estado que moviliza voluntades en todo el territorio nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario