La sentida carta de Enzo Fernández para despedirse del Chelsea: "Siempre en mi corazón"

Enzo Fernández.

El centrocampista albiceleste explica que su salida responde a una de esas decisiones difíciles que aparecen a lo largo de una carrera y sostiene que comprende el sentimiento de los simpatizantes. “Nunca los olvidaré”, expresa.

Además, Fernández agradece a los integrantes del cuerpo técnico, médico y de trabajo del club, así como a sus compañeros durante estos años. En el cierre de la carta publicada en Instagram, Fernández afirma que seguirá deseándole lo mejor al Chelsea: "Siempre estarán en mi corazón, Blues… Gracias, Chelsea".

La carta completa de Enzo Fernández

Querido Chelsea, quiero que sepas que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es. La verdad es que no he estado en un buen momento. Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en hogar para mí y mi familia. Me apegué a la gente, a la camiseta y al escudo de este increíble club. Créeme cuando digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con llevar a este club todos los trofeos que su historia merece. Sufrimos, lloramos, me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, en los buenos y en los malos momentos. Vivo el fútbol de la misma manera que vivo mi vida: con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero que sepas que te entiendo. De verdad te entiendo, con todo mi corazón. Pero la vida se trata de tomar decisiones, y ahora mismo me encuentro teniendo que tomar una de esas decisiones difíciles.

Lo he dicho antes, pero quiero decirlo de nuevo: me he encariñado muchísimo con este club. Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón. Pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Sé lo apasionados que son, porque yo soy igual. Y si estuviera en su lugar, probablemente pensaría de la misma manera. Quiero agradecer a cada uno de ustedes: al personal, al equipo técnico, al equipo médico, a los fisioterapeutas y a todos los que trabajan en Cobham y en toda esta gran institución. A todos mis compañeros de equipo de estos años, gracias de todo corazón por compartir tantos momentos conmigo. Fui realmente feliz aquí, y les deseo todo lo mejor para el futuro. Gracias por todo el amor y apoyo que me han dado a mí y a mi familia a lo largo de estos años. Nunca lo olvidaré. Este grupo les dará muchas más razones para ser felices, y yo también seré feliz por ustedes. Nunca lo duden. Siempre estarán en mi corazón, Blues.

Siempre te desearé, siempre, nada más que lo mejor. Siempre Blue. Gracias, Chelsea.