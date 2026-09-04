Carlos Tevez llamó a Riquelme para un partido de despedida en la Bombonera: qué respondió Román
Tras retirarse en 2021, el Apache se quedó con ganas de una despedida a lo grande en la cancha de Boca y no dudó en pedírsela a su actual presidente.
Identificado como pocos con los colores de Boca, Carlos Tevez sorprendió en las últimas horas al levantar el teléfono para comunicarse con Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución xeneize. Tras dirigir entre 2025-2026 a Talleres, el entrenador volvió a comunicarse con el club de sus amores por "un último baile".
El Apache pidió formalmente tener su partido de despedida en la Bombonera, tras su abrupto retiro en 2021, algo que Riquelme aceptó de inmediato.
Alejado del fútbol profesional desde mediados de 2021 tras el golpe por la muerte de su padre, Tevez nunca llegó a tener su partido final. El Apache volcó toda su energía a su rol como entrenador, aunque Juan Román Riquelme sostuvo varias veces que solo basta una llamada del ídolo para organizar su merecido homenaje en la Bombonera.
Ahora, esto parece estar más cerca de ser un hecho: aseguran que dicho homenaje tendría lugar a principios de diciembre, coincidentemente con el Día del Hincha de Boca (12 de diciembre). Por supuesto, la disponibilidad dependerá de los compromisos de Boca de cara al cierre de año.
Cabe señalar que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían estar presentes en dicho partido, dado que encabezan la lista de invitados de lujo.
Todos los títulos que Carlos Tevez ganó en Boca
Figura indiscutible en el corazón de la hinchada de Boca, Tevez construyó su leyenda xeneize a fuerza de goles memorables, celebraciones icónicas y momentos que marcaron la historia de la institución. En sus tres etapas con la camiseta azul y oro, el Apache disputó 279 encuentros, anotó 94 tantos y alzó 11 trofeos.
Entre sus postales más emblemáticas destaca aquel inolvidable regreso en 2015, cuando una Bombonera repleta hasta el límite se rindió a sus pies en un recibimiento histórico.
- Torneo Apertura 2003.
- Copa Libertadores 2003.
- Copa Intercontinental 2003.
- Copa Sudamericana 2004.
- Primera División 2015.
- Copa Argentina 2014/15.
- Primera División 2016/17.
- Primera División 2017/18.
- Supercopa 2018.
- Primera División 2019/20.
- Copa de la Liga 2020.
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