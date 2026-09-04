Carlos Tevez llamó a Riquelme para un partido de despedida en la Bombonera: qué respondió Román

Todos los títulos que Carlos Tevez ganó en Boca

Figura indiscutible en el corazón de la hinchada de Boca, Tevez construyó su leyenda xeneize a fuerza de goles memorables, celebraciones icónicas y momentos que marcaron la historia de la institución. En sus tres etapas con la camiseta azul y oro, el Apache disputó 279 encuentros, anotó 94 tantos y alzó 11 trofeos.

Entre sus postales más emblemáticas destaca aquel inolvidable regreso en 2015, cuando una Bombonera repleta hasta el límite se rindió a sus pies en un recibimiento histórico.