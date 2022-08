Los detalles sobre la charla entre Romero y Riquelme para llegar a Boca

“Directamente me llamó. Yo pongo la amistad por delante de las cosas. Si se daba, se daba; y si no se daba, no se daba. No se mezclaban las cosas. La pregunta fue muy concreta, muy directa. Si tenía ganas de estar acá, pertenecer al club y hacer las cosas para que al club le vaya bien”, reveló en una entrevista con El Canal de Boca.

“Cuando llegó la propuesta de Boca, no había mucho que pensarlo, fue bastante rápido todo”, expresó Chiquito, flamante refuerzo del Xeneize. Y sentenció: “Logramos cerrar todos los papeleríos que se hacen largos, la revisación médica y acá estamos”.