Boca ya piensa en reforzar el arco: el nombre que seduce a Juan Román Riquelme

Benítez llegó al fútbol inglés en condición de libre y firmó contrato con Crystal Palace hasta 2028, con la posibilidad de extender el vínculo por una temporada más. Sin embargo, su presente no es el ideal, ya que no logró consolidarse como titular y viene teniendo poca continuidad en el equipo de la Premier League.

leandro brey

Esa situación alimenta las expectativas en Boca, donde consideran que podría existir una oportunidad de negociación. La dirigencia entiende que sumar un arquero con recorrido europeo y experiencia en competencias internacionales puede resultar determinante para afrontar un semestre cargado de exigencias. Además de Benítez, también analizan otros nombres.

Entre las alternativas aparecen Paulo Gazzaniga, Tomás Marchiori y Orlando Gill. De todos modos, por el momento no hubo ofertas formales ni negociaciones avanzadas por ninguno de ellos. La intención del club es incorporar un arquero que pueda adueñarse rápidamente del puesto y ofrecer garantías en los partidos decisivos.

Las lesiones de Marchesin y Brey que obligaron a Boca

El contexto deportivo también explica la necesidad urgente de incorporar en el puesto. Marchesín sufrió una grave lesión ligamentaria que lo marginará durante varios meses, mientras que Brey arrastra problemas físicos tras un fuerte golpe que complicó su disponibilidad. De esta manera, Claudio Úbeda quedó con escasas alternativas para defender el arco xeneize.

marchesin

Actualmente, Javier García aparece como la única opción de experiencia para asumir la titularidad. El arquero renovó recientemente su contrato hasta diciembre de 2026 y tuvo que asumir protagonismo en plena competencia continental. Detrás suyo figura Fernando Rodríguez, arquero juvenil de la reserva que recién comienza a sumar experiencia dentro del plantel profesional.

La Copa Libertadores se transformó en el gran objetivo deportivo del año y en la dirigencia consideran fundamental reforzar sectores sensibles del equipo. Mientras tanto, Riquelme y su entorno continúan evaluando opciones y manteniendo contactos informales. La prioridad está clara: encontrar un arquero de jerarquía que pueda sostener el nivel competitivo de Boca en un semestre donde el margen de error será mínimo.