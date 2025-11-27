Inminente llegada de lluvias a Buenos Aires: cuántos días habrá inestabilidad y cuándo son las tormentas

El fin de semana arrancaría con un descenso térmico, con 17 grados de mínima y 20 de máxima; y con mal clima generalizado: cielo mayormente nublado en la madrugada, con probabilidades de lluvias en la mañana, tormenta aisladas en la tarde y lluvias aisladas en la noche.

La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Para el cierre del finde, las temperaturas rondarían entre 16 y 20 grados.

Desde el lunes regresarían las condiciones estables del tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado, y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.