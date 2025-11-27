Inminente llegada de lluvias a Buenos Aires: cuántos días habrá inestabilidad y cuándo son las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos de lluvias para las próximas horas, y tormentas para los días siguientes.
Luego de varias jornadas con calor agobiante y temperaturas por encima de la media para la época, es inminente la llegada de las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no descarta que sean varios días con clima inestable y hasta posibles tormentas fuertes.
El jueves transcurrió con altas temperaturas en la Ciudad y el conurbano, con marcas entre 21 y 31 grados. Y si bien se esperaban precipitaciones y hasta regía un alerta meteorológico, parece que la jornada cierra sin agua, al menos por cuestión de horarios.
Sin embargo, la mini semana en el AMBA no se iría sin lluvias. Se espera un cierre con todavía marcas térmicas elevadas, lo que derivará en la vuelta del clima inestable, siempre de acuerdo con el organismo nacional.
A qué hora llegan las lluvias en el AMBA y por cuántos días
El SMN ahora prevé que las lluvias lleguen el viernes y se mantengan durante todo el fin de semana. La jornada se presentaría con probabilidad de chaparrones en la madrugada, pero mejorando desde la mañana con cielo parcialmente nublado, tornándose mayormente nublado en la noche; y acompañado por marcas de entre 18 y 29 grados.
El fin de semana arrancaría con un descenso térmico, con 17 grados de mínima y 20 de máxima; y con mal clima generalizado: cielo mayormente nublado en la madrugada, con probabilidades de lluvias en la mañana, tormenta aisladas en la tarde y lluvias aisladas en la noche.
La inestabilidad se mantendría el domingo, con probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada. Para el cierre del finde, las temperaturas rondarían entre 16 y 20 grados.
Desde el lunes regresarían las condiciones estables del tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado, y con temperaturas de entre 15 grados de mínima y 23 de máxima.
