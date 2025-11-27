Patricia Bullrich se metió en la pelea entre la AFA y Estudiantes: "Verón está con el hincha"
“En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”, escribió la senadora electa en redes sociales, luego de que se conociera la durísima sanción que se lle aplicó a la institución conducida por Juan Sebastián Verón.
Patricia Bullrich se metió en la polémica entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Estudiantes de La Plata; específicamente por la sanción que la entidad rectora del fútbol aplicó al presidente de la institución platense.
En realidad, la senadora electa utilizó las redes sociales, como ya lo hiciera su jefe Javier Milei, en la cuestión de fondo: para promover el modelo de fútbol argentino que por estas horas se dirime entre el instituido por Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la gran mayoría de los clubes, y el promovido por dirigentes como Juan Sebastián Verón: las entidades sociales o las sociedades anónimas deportivas (SAD), respectivamente.
“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple”, escribió Bullrich en X para ratificar la postura gubernamental respecto a la privatización de las instituciones deportivas.
Lo extraño es que añade: “En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”, cuando justamente “negocios” son los que ve el oficialismo libertario en el fútbol. Y para colmo cita a Maradona: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.
La sanción contra Estudiantes y Verón
Como se sabe, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó este jueves las durísimas sanciones para Estudiantes de La Plata por el "pasillo de honor" de espaldas a los futbolistas de Rosario Central.
Se trata de duras penas para el presidente Juan Sebastián Verón, con seis meses de suspensión para ejercer “toda actividad relacionada con el fútbol”, y para los jugadores mencionados en el informe arbitral, que deberán cumplir dos fechas de suspensión en partido oficiales.
Los jugadores sancionados son Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. A Núñez, además, se le prohíbe ejercer el rol de capitán del equipo durante tres meses.
