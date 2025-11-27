Patricia Bullrich se metió en la pelea entre la AFA y Estudiantes: "Verón está con el hincha"

Se trata de duras penas para el presidente Juan Sebastián Verón, con seis meses de suspensión para ejercer “toda actividad relacionada con el fútbol”, y para los jugadores mencionados en el informe arbitral, que deberán cumplir dos fechas de suspensión en partido oficiales.

Los jugadores sancionados son Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. A Núñez, además, se le prohíbe ejercer el rol de capitán del equipo durante tres meses.