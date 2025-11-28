Caos en la Autopista 25 de Mayo por un choque entre dos camiones

choque camiones autopista 25 de mayo

Un camión se incrustó contra un puente en la autopista Panamericana

Un camión se incrustó este jueves en el Puente Los Olivos, sobre el ramal Pilar de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 36, en sentido al norte. Por el hecho, se registraron importantes demoras en ese sentido durante varias horas.

El incidente se produjo cuando el vehículo de gran porte superó la altura permitida e intentó atravesar la estructura. Tras el impacto, el equipo de seguridad vial se presentó en el lugar y coordinó las maniobras necesarias para que el camión pudiera salir a través de la rama de salida anterior al puente.

Debido a estas tareas, el tránsito se cortó en la zona durante algunos minutos. Pese a que la traza ya fue liberada luego de que se retirara el vehículo siniestrado, todavía continuaban registrándose demoras por el congestionamiento generado tras el accidente.

A pesar del incidente, ninguna persona fue herida. Además, tampoco se registraron daños significativos o de relevancia en la estructura.

El operativo de asistencia se desplegó con rapidez para minimizar el impacto en la circulación, aunque la congestión persistió en el tramo afectado. El choque del camión obligó a reorganizar el tránsito y desviar a los usuarios hacia rutas alternativas.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes y videos tomados por automovilistas que se vieron afectados por el corte y las demoras, en el mismo puente se puede ver un cartel que indica la altura máxima: 4,10 metros. El camión excedió esto, ignoró la señal y terminó incrustado debajo del puente.