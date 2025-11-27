AFA suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón: qué implica esta sanción
El presidente de Estudiantes fue duramente castigado por la protesta que llevaron a cabo los jugadores en el partido ante Rosario Central.
Para seguir sumando polémicas en el fútbol argentino, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó este jueves las sanciones para Estudiantes por el "pasillo de honor" de espaldas a los futbolistas de Rosario Central, con duras suspensiones tanto para los jugadores como para el presidente Juan Sebastián Verón, quien recibió una pena de seis meses.
"Sancionar al presidente del club Juan Sebastián Verón con una suspensión de seis (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario", dice la resolución de la casa madre del fútbol argentino.
El dirigente, uno de los mayores detractores de Chiqui Tapia, quedó en el foco tras un primer comunicado cuestionando el título otorgado al "Canalla" por la Tabla Anual, y luego por la protesta que llevaron a cabo sus futbolistas en el marco del partido por los octavos de final del Torneo Clausura.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario