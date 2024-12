Juanfer Quintero sueña con regresar a River: "Es mi lugar en el mundo"

Embed "RIVER ES MI CASA", así habló Juanfer Quintero sobre el Millonario en el podcast de Farfán. ¿Volverá con el Muñeco?



Además, el mediocampista de 31 años volvió a elogiar a Marcelo Gallardo, a quien describe como “un padre” y con quien mantiene una relación cercana y de profundo respeto: "Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor".

El colombiano no solo recordó su etapa en River, sino que también dejó en claro que no descarta retirarse vistiendo la banda roja. “Dije que quería retirarme ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol. Siempre estaré agradecido”, comentó, abriendo una ventana a la posibilidad de volver a jugar en el Monumental.

Juanfer Quintero.jpg

A pesar de estar comprometido con la Academia hasta diciembre, los rumores sobre su futuro siguen creciendo. En Núñez, la puerta parece estar siempre abierta para un jugador que dejó una marca imborrable en la historia del club, tanto por su talento como por sus goles decisivos.

Por ahora, Quintero se encuentra en Colombia por motivos personales, pero su reciente entrevista alimentó la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con verlo nuevamente desplegar su magia en el estadio Monumental.