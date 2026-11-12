"Juego brusco grave": jugador de Rosario Central recibió dos fechas menos de suspensión que Gonzalo Montiel

Respecto al caso de Gastón Ávila (Rosario Central), el zaguero recibió la tarjeta roja tras impactar con los tapones en la espalda del arquero rival en una acción de alto riesgo físico. Debido a la violencia de la jugada, se especulaba con que pudiera recibir un castigo ejemplificador de hasta cuatro partidos; sin embargo, el Tribunal resolvió otorgarle apenas una fecha de suspensión.