"Juego brusco grave": jugador de Rosario Central recibió dos fechas menos de suspensión que Gonzalo Montiel
Gastón Ávila recibió una sola fecha de suspensión por su expulsión en la última fecha, con el mismo informe que el lateral de River.
La publicación del último boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA desató una nueva polémica. El organismo dio a conocer la sanción correspondiente a la expulsión del defensor de Rosario Central Gastón Ávila, y la resolución generó malestar por la disparidad de criterios en comparación con el castigo aplicado recientemente a Gonzalo Montiel, futbolista de River.
Pese a que ambas acciones fueron tipificadas bajo la misma carátula reglamentaria de "juego brusco grave", la resolución disciplinaria arrojó sanciones marcadamente desiguales que encendieron el debate entre hinchas, dirigentes y protagonistas.
El contraste entre las sanciones de Gonzalo Montiel y Gastón Ávila
La indignación en el mundo River y en distintos sectores del ambiente futbolístico radica tanto en la gravedad visual de ambas infracciones como en el historial inmediato del organismo:
Respecto al caso de Gastón Ávila (Rosario Central), el zaguero recibió la tarjeta roja tras impactar con los tapones en la espalda del arquero rival en una acción de alto riesgo físico. Debido a la violencia de la jugada, se especulaba con que pudiera recibir un castigo ejemplificador de hasta cuatro partidos; sin embargo, el Tribunal resolvió otorgarle apenas una fecha de suspensión.
En tanto, el lateral derecho de River había visto la roja en el Superclásico ante Boca tras disputar una pelota fuerte abajo. Bajo la misma figura de juego brusco grave, la entidad disciplinaria determinó una pena mucho más severa y lo sancionó con tres fechas fuera de las canchas.
De esta manera, la diferencia de criterios en la aplicación del reglamento volvió a colocar en el centro de las críticas las decisiones del Tribunal de Disciplina de la AFA en un tramo decisivo de la temporada.
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