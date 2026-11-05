"A ese hijo de...": el exabrupto de Horacio Pagani en vivo cuando hablaban de Gonzalo Montiel

Un insólito momento se vivió este jueves al aire de TyC Sports durante la emisión de Estudio Fútbol. Mientras en el piso analizaban la posible sanción al lateral de River tras su expulsión en el Superclásico, un descuido técnico dejó expuesto al periodista Horacio Pagani, quien no advirtió que su micrófono continuaba abierto al momento de ir al móvil.