"A ese hijo de...": el exabrupto de Horacio Pagani en vivo cuando hablaban de Gonzalo Montiel
El veterano periodista protagonizó un momento incómodo en off, que no tardó en volverse viral en las redes sociales.
Un insólito momento se vivió este jueves al aire de TyC Sports durante la emisión de Estudio Fútbol. Mientras en el piso analizaban la posible sanción al lateral de River tras su expulsión en el Superclásico, un descuido técnico dejó expuesto al periodista Horacio Pagani, quien no advirtió que su micrófono continuaba abierto al momento de ir al móvil.
Sin percatarse de que estaba saliendo en vivo para miles de televidentes, Pagani lanzó una exabrupto que rápidamente se viralizó en las redes sociales. No se trata del primer blooper de este estilo que protagoniza el veterano periodista.
El blooper de Horacio Pagani que sacudió la pantalla de Estudio Fútbol
La mesa debatía el informe del árbitro y la cantidad de fechas de suspensión que le corresponden a Gonzalo Montiel por la tarjeta roja recibida durante el Superclásico.
Justo cuando la conducción le daba paso al cronista ubicado en el entrenamiento millonario, se escuchó con total claridad, pero en off, la tajante opinión de Pagani. "Yo le daría 5 fechas a ese hijo de puta", lanzó, generando una mueca de incomodidad en el conductor Gastón Recondo.
El fragmento del programa recortado por los usuarios inundó X (ex Twitter) e Instagram en cuestión de minutos, transformando el nombre del experimentado periodista en tendencia nacional.
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