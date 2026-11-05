La dura sanción que recibió Gonzalo Montiel por la roja en el Superclásico: los partidos que se pierde

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por tres partidos a Gonzalo Montiel por su expulsión en el Superclásico ante Boca. El lateral de River vio la roja por “juego brusco grave” tras una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. El fallo, que se conoció hoy, cayó mal en Núñez: el club ya venía en conflicto con la AFA por el arbitraje de aquel partido.