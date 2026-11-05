Sanción a Gonzalo Montiel: cuántas fechas recibieron otros expulsados por "juego busco grave" en este torneo
El futbolista de River recibió tres jornadas de suspensión por su expulsión ante Boca. Los antecedentes del Torneo Clausura 2026.
El Tribunal de Disciplina de la Asociación de AFA dio a conocer el fallo tras la expulsión de Gonzalo Montiel en el Superclásico. El defensor de River fue suspendido por tres fechas bajo la carátula de "juego brusco grave", lo que desató la controversia en el ámbito futbolístico debido a la severidad del castigo en comparación con antecedentes recientes.
Un relevamiento estadístico elaborado por el periodista Silvio Maverino expuso que el lateral del Millonario es el único futbolista en recibir una pena de tres jornadas por este tipo de infracción en todo el desarrollo del Torneo Clausura 2026. En casos similares o de idéntica índole, el fuero disciplinario otorgó habitualmente penas de entre una y dos fechas.
La lista completa de sancionados por jugadas de juego brusco en el torneo
El informe detalla el historial de resoluciones disciplinarias dictaminadas a lo largo de las 16 jornadas de la fase regular del Torneo Clausura 2026 para faltas tipificadas como patadas o planchas:
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Leandro Lescano (Huracán): 1 fecha de sanción por plancha ante Ind'te Rivadavia (Jornada 2, Árbitro: Pablo Dávalos).
Franco Vázquez (Belgrano): 2 fechas de sanción por patada ante Argentinos Juniors (Jornada 3, Árbitro: Andrés Gariano).
Alexis Steimbach (Gimnasia): 2 fechas de sanción por plancha ante Estudiantes L.P. (Jornada 5, Árbitro: Falcón Pérez).
Julián Palacios (Unión): 2 fechas de sanción por plancha ante Aldosivi (Jornada 6, Árbitro: Bruno Amiconi).
Franco Nicola (Atlético Tucumán): 2 fechas de sanción (reducidas a 1) por patada ante River Plate (Jornada 9, Árbitro: Andrés Gariano).
Ignacio Sabatini (Gimnasia Mendoza): 2 fechas de sanción por plancha ante Deportivo Riestra (Jornada 10, Árbitro: Andrés Gariano).
Manuel Insaurralde (San Lorenzo): 2 fechas de sanción por plancha ante Boca Juniors (Jornada 10, Árbitro: Nazareno Arasa).
Santiago Sosa (Defensa y Justicia): 2 fechas de sanción por patada ante Unión (Jornada 12, Árbitro: Darío Herrera).
Alex Arce (Ind'te Rivadavia): 2 fechas de sanción por patada a la cara ante Rosario Central (Jornada 12, Árbitro: Facundo Tello).
Gonzalo Maffini (Estudiantes RC): 1 fecha de sanción por patada ante Barracas Central (Jornada 14, Árbitro: Andrés Merlos).
Rodrigo Aliendro (Vélez): 1 fecha de sanción por patada ante Central Córdoba (Jornada 14, Árbitro: Pablo Echavarría).
Un fallo que complica la presencia de Gonzalo Montiel en los playoffs
La sanción de tres jornadas no solo marca una excepción en los criterios disciplinarios aplicados durante la temporada, sino que repercute directamente en la planificación del entrenador Leonardo Ponzio.
Con este fallo, el lateral derecho se perderá los octavos de final del certamen y solo podría reincorporarse al equipo en caso de que River avance hasta la instancia de semifinales.
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