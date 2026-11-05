Sanción a Gonzalo Montiel: cuántas fechas recibieron otros expulsados por "juego busco grave" en este torneo

El Tribunal de Disciplina de la Asociación de AFA dio a conocer el fallo tras la expulsión de Gonzalo Montiel en el Superclásico. El defensor de River fue suspendido por tres fechas bajo la carátula de "juego brusco grave", lo que desató la controversia en el ámbito futbolístico debido a la severidad del castigo en comparación con antecedentes recientes.