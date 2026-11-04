La sanción que podría dejar a Montiel afuera del inicio de los playoffs: qué dice el informe

La vuelta a la Selección Argentina y el antecedente del Mundial

En medio de la espera por la sanción, el defensor recibió una noticia importante: Scaloni volvió a incluirlo en la lista para los compromisos ante Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17.

Montiel no había sido convocado para los amistosos de octubre frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Su regreso representa una nueva oportunidad después de haber integrado el plantel argentino que disputó el Mundial 2026, en el que incluso fue titular en la final contra España.

¿Qué puede pasar con Martínez Quarta?

Otro futbolista de River que quedó involucrado en las expulsiones del Superclásico es Lucas Martínez Quarta. En su caso, el defensor recibiría una fecha de suspensión y tendría posibilidades de estar disponible para los octavos de final.

Su lugar en el equipo, de todas maneras, dependerá de lo que suceda con Lautaro Rivero, quien tendrá una oportunidad de mostrarse en el partido frente a Aldosivi.