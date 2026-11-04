La sanción que podría dejar a Montiel afuera del inicio de los playoffs: qué dice el informe
Mientras espera la decisión del Tribunal de Disciplina, recibió una nueva convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.
Gonzalo Montiel atraviesa días de sensaciones encontradas. Después de quedar afuera de la convocatoria de octubre, el defensor de River volvió a ser citado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, también está pendiente de una resolución que podría complicar su participación en el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026.
La preocupación está relacionada con la tarjeta roja que recibió el domingo pasado durante el Superclásico frente a Boca, disputado en la Bombonera. El Tribunal de Disciplina deberá determinar cuántas fechas de suspensión le corresponden.
¿Qué dice el informe de Nicolás Ramírez sobre la expulsión de Montiel?
El árbitro Nicolás Ramírez informó que el defensor fue expulsado por una acción considerada "juego brusco grave, producto de una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco". La decisión había sido respaldada desde el VAR por Silvio Trucco.
La descripción de la infracción deja a Montiel expuesto a una sanción de hasta tres partidos. De confirmarse ese castigo, el lateral podría perderse el comienzo de los playoffs del Clausura. La jugada generó polémica porque minutos antes Lautaro Blanco había protagonizado una acción similar sobre Tobías Andrada.
Sin embargo, en aquella oportunidad el futbolista de Boca solamente recibió una tarjeta amarilla. Después de ver la roja, Montiel se retiró del campo de juego mientras realizaba gestos hacia los hinchas locales en alusión a la histórica consagración de River en Madrid: "Yo les di la vuelta".
La vuelta a la Selección Argentina y el antecedente del Mundial
En medio de la espera por la sanción, el defensor recibió una noticia importante: Scaloni volvió a incluirlo en la lista para los compromisos ante Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17.
Montiel no había sido convocado para los amistosos de octubre frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Su regreso representa una nueva oportunidad después de haber integrado el plantel argentino que disputó el Mundial 2026, en el que incluso fue titular en la final contra España.
¿Qué puede pasar con Martínez Quarta?
Otro futbolista de River que quedó involucrado en las expulsiones del Superclásico es Lucas Martínez Quarta. En su caso, el defensor recibiría una fecha de suspensión y tendría posibilidades de estar disponible para los octavos de final.
Su lugar en el equipo, de todas maneras, dependerá de lo que suceda con Lautaro Rivero, quien tendrá una oportunidad de mostrarse en el partido frente a Aldosivi.
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