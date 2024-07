Maligno Torres, tras el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024: "Si tenía que morir en algún lado, era acá"

"Desde que llegué acá tenía mucho miedo de lo que podía pasar. Sabía que no había competencia más importante en todo el planeta, así que si tenía que morir en algún lado, era acá. Como es un deporte extremo, sabía que podía salir bastante lesionado y tenía miedo", confesó Torres.

Asimismo, recordó las dificultades y caídas que sufrió durante las prácticas previas a la competencia: "En las primeras prácticas tuve muchas caídas importantes. En la última casi me lo llevo puesto al canadiense. Cuando vi las rondas de cada uno de los atletas, y en la última vi un truco que hizo que no era el más fuerte que yo esperaba, ahí dije 'tengo la medalla de oro'. Hasta ahora no puedo creer lo que está pasando. Me agarraron todos y me tiraban de todo".

maligno torres.jpg

Torres también habló sobre sus comienzos en el BMX: "Todos empezamos apasionados, disfrutando lo que hacemos. En el colegio, en un parque con unas rampas que no servían para mucho, pero les sacamos jugo. De repente empezamos a competir y empezamos a sentir que se volvía un poco más profesional. Cuando se hizo olímpico, se empezó a sentir el cambio de deportista a atleta, que es muy diferente, muy difícil, y entiendo el sacrificio que hicieron todos los que están acá".

El ciclista recordó cómo se volvió profesional junto a su hermano y la dificultad de continuar sin él tras una lesión que lo alejó del deporte: "Con mi hermano nos hicimos profesionales juntos, competimos. Estaba acostumbrado a viajar con él. La pasábamos mal, teníamos hambre pero nos distraíamos. Cuando tuvo la lesión en la espalda, viajar solo ya no es lo mismo. Cuando él lo pudo asimilar, me quedé más tranquilo", concluyó Torres.

image.png

Gianni Infantino le entregó la medalla dorada a José "Maligno" Torres Gil

Al momento de colgarse la presea, el encargado de condecorar al argentino fue ni más ni menos que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien también es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

Arriba de una bicicleta, es la segunda presea dorada para el país albiceleste tras la obtenida en la prueba madison de ciclismo por Juan Curuchet y Walter Pérez en Beijing 2008.

La clasificación final en BMX freestyle en los JJOO

José "Maligno" Torres (Argentina) - 94.82

Kieran Darren Reilly (Gran Bretaña) - 93.91

(Gran Bretaña) - 93.91 Anthony Jeanjean (Francia) - 93.76