Dolor en la NBA: murió Stacey King, campeón con los Bulls de Jordan y ex Atenas de Córdoba
Integró el histórico equipo de Chicago que conquistó tres títulos consecutivos junto a Michael Jordan y también dejó su huella en el básquet argentino.
El mundo del básquet atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Stacey King, exjugador de la NBA y miembro de los legendarios Chicago Bulls que dominaron la liga a comienzos de la década de 1990. La noticia fue confirmada por la propia franquicia de Illinois y por la NBA a través de comunicados oficiales. Tenía 59 años y hasta los últimos tiempos continuaba vinculado al deporte como comentarista y analista televisivo de los partidos de los Bulls.
La información generó una enorme repercusión en Estados Unidos y también en distintos rincones del planeta donde King había dejado su marca. Sin embargo, ni la organización de Chicago ni la liga estadounidense brindaron detalles sobre las causas de su fallecimiento. La noticia se difundió rápidamente y despertó innumerables mensajes de despedida de ex compañeros, entrenadores, dirigentes y fanáticos.
“La familia de la NBA lamenta el fallecimiento de Stacey King, tricampeón y analista televisivo de los Chicago Bulls durante muchos años. Stacey dejó su huella en el juego como jugador, entrenador y comentarista. Durante más de 20 años en las transmisiones de los Bulls, su pasión, conocimiento y energía inconfundible resonaron con generaciones de aficionados. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Stacey y a la organización de los Bulls", expresó la NBA en un comunicado difundido en redes sociales.
Los Bulls también manifestaron públicamente su pesar: “Estamos devastados por el fallecimiento de Stacey King, tricampeón de la NBA y querido locutor”, señaló la franquicia. A esas palabras se sumaron las del histórico dirigente Jerry Reinsdorf, quien definió al ex jugador como “un miembro muy querido de la familia de los Bulls” y destacó que fue “una de las personalidades verdaderamente únicas en la historia” de la organización. Además, remarcó: “Lo extrañaremos profundamente y recordaremos la alegría, la energía, el humor, la franqueza y la pasión que aportó”.
La trayectoria de Stacey King en la NBA y su paso por Argentina en Atenas de Córdoba
King llegó a la NBA en 1989 tras destacarse en la Universidad de Oklahoma. Chicago lo seleccionó con el sexto puesto del draft y rápidamente pasó a integrar un plantel que marcaría una época. Durante su primera temporada disputó los 82 partidos de la fase regular y posteriormente fue parte de los equipos que conquistaron los campeonatos de 1991, 1992 y 1993 bajo la conducción de Phil Jackson y con Michael Jordan como principal figura.
A lo largo de ocho temporadas en la NBA también vistió las camisetas de Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks. Sus números finales reflejaron promedios de 6,4 puntos y 3,3 rebotes por encuentro, aunque su legado quedó asociado principalmente a aquellos años dorados de Chicago.
Para el público argentino, Stacey King ocupa además un lugar especial por su paso por Atenas de Córdoba. En 1998 fue contratado por la institución cordobesa para cubrir la salida de Fabricio Oberto, quien había emigrado al básquet europeo. Su llegada generó una enorme expectativa por tratarse de un jugador con tres anillos de campeón de la NBA y cientos de partidos en la mejor liga del mundo.
Sin embargo, distintos problemas físicos en sus rodillas limitaron su rendimiento. “Decidí venir a Atenas porque sé que juega muy buen básquetbol y es el mejor equipo de América del Sur”, explicó en aquel momento. Su estadía fue breve y apenas disputó ocho encuentros en la Liga Nacional, registrando promedios de 8,3 puntos y 5,8 rebotes antes de desvincularse del club. A pesar de ello, su presencia quedó grabada en la historia de la institución y del básquet argentino.
Tras retirarse como jugador, King continuó ligado al deporte. Tuvo una experiencia como entrenador principal de los Rockford Lightning y posteriormente desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación. Su voz se convirtió en una referencia para los seguidores de los Bulls, que durante más de dos décadas lo escucharon analizar cada partido con la misma pasión que había demostrado dentro de la cancha.
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