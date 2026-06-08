Dolor en la NBA: murió Stacey King, campeón con los Bulls de Jordan y ex Atenas de Córdoba

La trayectoria de Stacey King en la NBA y su paso por Argentina en Atenas de Córdoba

King llegó a la NBA en 1989 tras destacarse en la Universidad de Oklahoma. Chicago lo seleccionó con el sexto puesto del draft y rápidamente pasó a integrar un plantel que marcaría una época. Durante su primera temporada disputó los 82 partidos de la fase regular y posteriormente fue parte de los equipos que conquistaron los campeonatos de 1991, 1992 y 1993 bajo la conducción de Phil Jackson y con Michael Jordan como principal figura.

A lo largo de ocho temporadas en la NBA también vistió las camisetas de Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks. Sus números finales reflejaron promedios de 6,4 puntos y 3,3 rebotes por encuentro, aunque su legado quedó asociado principalmente a aquellos años dorados de Chicago.

stacey king 2

Para el público argentino, Stacey King ocupa además un lugar especial por su paso por Atenas de Córdoba. En 1998 fue contratado por la institución cordobesa para cubrir la salida de Fabricio Oberto, quien había emigrado al básquet europeo. Su llegada generó una enorme expectativa por tratarse de un jugador con tres anillos de campeón de la NBA y cientos de partidos en la mejor liga del mundo.

Sin embargo, distintos problemas físicos en sus rodillas limitaron su rendimiento. “Decidí venir a Atenas porque sé que juega muy buen básquetbol y es el mejor equipo de América del Sur”, explicó en aquel momento. Su estadía fue breve y apenas disputó ocho encuentros en la Liga Nacional, registrando promedios de 8,3 puntos y 5,8 rebotes antes de desvincularse del club. A pesar de ello, su presencia quedó grabada en la historia de la institución y del básquet argentino.

stacey king

Tras retirarse como jugador, King continuó ligado al deporte. Tuvo una experiencia como entrenador principal de los Rockford Lightning y posteriormente desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación. Su voz se convirtió en una referencia para los seguidores de los Bulls, que durante más de dos décadas lo escucharon analizar cada partido con la misma pasión que había demostrado dentro de la cancha.