El homenaje inesperado de la Fórmula 1 al Indio Solari tras el cruce entre Colapinto y Sainz

A pesar del incidente, los comisarios decidieron no aplicar ninguna sanción al piloto de Alpine tras analizar la maniobra. Después de la carrera, ambos pilotos dialogaron de manera cordial para aclarar lo sucedido. “Perdón, venía atento pero me tiré y...”, le comentó Colapinto a su colega. La respuesta de Sainz también fue conciliadora: “No, yo iba roto ya... Normal, iba intentando retirarme”.

El propio Colapinto se mostró frustrado por el desarrollo de una carrera en la que acumuló varios contratiempos. “Fue una carrera muy frustrante, no salió nada. En el relanzamiento me chocó Fernando, hizo que lo chocara a Hulkenberg. Un desastre, después choqué a Carlos que venía lento en el medio de la pista”, explicó posteriormente. A esos problemas se sumaron daños en su monoplaza y una sanción por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes.

Embed ¡DE A DOS! Sainz tuvo que abandonar en Mónaco luego de estos toques con Hülkenberg y Colapinto.



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