El homenaje inesperado de la Fórmula 1 al Indio Solari tras el cruce entre Colapinto y Sainz
La cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo sorprendió a los fanáticos al utilizar una emblemática frase de una canción para referirse al incidente que protagonizaron.
La influencia cultural del Indio Solari volvió a quedar en evidencia incluso en escenarios alejados del mundo de la música. Esta vez fue la propia Fórmula 1 la que realizó un guiño que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios argentinos. A través de una publicación en redes sociales, la categoría utilizó una reconocida frase perteneciente a una canción del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para referirse al incidente protagonizado por Franco Colapinto y Carlos Sainz en el Gran Premio de Mónaco.
El mensaje apareció poco después de finalizada la competencia y tomó como referencia el diálogo que ambos pilotos mantuvieron tras el contacto que tuvieron en pista. “Ya sufriste cosas mejores que estas. Franco y Carlos aclarando todo tras el toque en pista”, escribió la cuenta oficial de la Máxima.
La frase pertenece a la canción “Un ángel para tu soledad” y fue interpretada por muchos seguidores como un homenaje al músico argentino, fallecido recientemente. La publicación generó una inmediata repercusión en las redes sociales. Los comentarios de los aficionados no tardaron en multiplicarse y estuvieron dominados por mensajes de sorpresa y reconocimiento hacia quien administró la cuenta oficial de la categoría.
Entre las respuestas más repetidas aparecieron expresiones como “Bien el CM. Tope de gama”, “El Indio en todas partes”, “Gracias por el guiño al Indio. Sos crack CM de la F1″ y “El CM de la F1 en modo ricotero”.
El toque de Colapinto con Sainz en el Gran Premio de Mónaco
La referencia estuvo relacionada con una de las acciones más comentadas del Gran Premio disputado en las calles de Montecarlo. Durante el relanzamiento de la carrera, Colapinto se encontró con un Williams muy dañado de Carlos Sainz circulando a baja velocidad. El argentino no pudo evitar el contacto en una de las curvas del trazado y terminó impactando contra el monoplaza del español.
A pesar del incidente, los comisarios decidieron no aplicar ninguna sanción al piloto de Alpine tras analizar la maniobra. Después de la carrera, ambos pilotos dialogaron de manera cordial para aclarar lo sucedido. “Perdón, venía atento pero me tiré y...”, le comentó Colapinto a su colega. La respuesta de Sainz también fue conciliadora: “No, yo iba roto ya... Normal, iba intentando retirarme”.
El propio Colapinto se mostró frustrado por el desarrollo de una carrera en la que acumuló varios contratiempos. “Fue una carrera muy frustrante, no salió nada. En el relanzamiento me chocó Fernando, hizo que lo chocara a Hulkenberg. Un desastre, después choqué a Carlos que venía lento en el medio de la pista”, explicó posteriormente. A esos problemas se sumaron daños en su monoplaza y una sanción por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes.
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