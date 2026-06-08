Salió un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Eriksen: cómo está el futbolista

Las primeras evaluaciones médicas realizadas en el hospital ofrecieron resultados positivos. Según detalló Boesen, el jugador recuperó rápidamente la consciencia y pudo comunicarse sin dificultades con los médicos. “El marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él”, explicó el profesional en uno de los informes difundidos por la federación.

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El antecedente de Christian Eriksen que preocupa a todos

El episodio ocurrió cuando se disputaba el minuto 65 del encuentro. De manera repentina, el volante se tomó el pecho y cayó al césped, generando escenas de enorme tensión dentro y fuera del estadio. El cuerpo médico reaccionó rápidamente y se dirigió al lugar para asistirlo. Afortunadamente, tras permanecer algunos instantes inconsciente, recuperó el conocimiento y pudo responder a los profesionales que lo atendían antes de abandonar el campo de juego para ser trasladado a un centro asistencial.

Embed Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



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El episodio inevitablemente despertó recuerdos de lo ocurrido durante la Eurocopa de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido frente a Finlandia. Aquella situación marcó un antes y un después en su carrera y derivó en la implantación de un desfibrilador automático subcutáneo que desde entonces forma parte de su vida cotidiana. Precisamente, los médicos indicaron que ese dispositivo respondió correctamente durante el incidente registrado ante Ucrania.

Mientras continúa la observación clínica y se esperan nuevos estudios complementarios, el entorno del jugador mantiene la confianza en una pronta recuperación. La comunidad futbolística internacional siguió de cerca cada novedad sobre su estado de salud y celebró las noticias positivas que llegaron desde Dinamarca.