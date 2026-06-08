Salió un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Eriksen: cómo está el futbolista
La Federación Danesa de Fútbol difundió un nuevo informe sobre el estado del mediocampista luego del dramático episodio sufrido durante el amistoso frente a Ucrania.
La preocupación que se instaló en el mundo del fútbol tras la descompensación de Christian Eriksen durante el encuentro amistoso entre Dinamarca y Ucrania comenzó a disiparse con el paso de las horas. La Federación Danesa de Fútbol emitió un nuevo parte médico en el que confirmó que el experimentado mediocampista evoluciona favorablemente y que su estado general es bueno, una noticia que llevó tranquilidad tanto a los aficionados como a sus compañeros y familiares.
El futbolista de 34 años continúa internado en el Hospital Universitario de Odense, donde permanece bajo seguimiento médico permanente. Según informó la entidad que regula el fútbol danés, Eriksen está acompañado por su familia y mantiene un buen ánimo mientras se recupera del incidente que obligó a suspender el partido disputado el domingo.
Incluso existe optimismo respecto a la posibilidad de que reciba el alta médica en los próximos días si la evolución continúa siendo favorable. Desde la Federación Danesa se encargaron de transmitir calma a través de un comunicado respaldado por las declaraciones de Morten Boesen, médico de la selección nacional.
“Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa. Estamos cuidando bien de los jugadores y del personal, y mantenemos contacto constante con ellos”, señaló el especialista.
Las primeras evaluaciones médicas realizadas en el hospital ofrecieron resultados positivos. Según detalló Boesen, el jugador recuperó rápidamente la consciencia y pudo comunicarse sin dificultades con los médicos. “El marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él”, explicó el profesional en uno de los informes difundidos por la federación.
El antecedente de Christian Eriksen que preocupa a todos
El episodio ocurrió cuando se disputaba el minuto 65 del encuentro. De manera repentina, el volante se tomó el pecho y cayó al césped, generando escenas de enorme tensión dentro y fuera del estadio. El cuerpo médico reaccionó rápidamente y se dirigió al lugar para asistirlo. Afortunadamente, tras permanecer algunos instantes inconsciente, recuperó el conocimiento y pudo responder a los profesionales que lo atendían antes de abandonar el campo de juego para ser trasladado a un centro asistencial.
El episodio inevitablemente despertó recuerdos de lo ocurrido durante la Eurocopa de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido frente a Finlandia. Aquella situación marcó un antes y un después en su carrera y derivó en la implantación de un desfibrilador automático subcutáneo que desde entonces forma parte de su vida cotidiana. Precisamente, los médicos indicaron que ese dispositivo respondió correctamente durante el incidente registrado ante Ucrania.
Mientras continúa la observación clínica y se esperan nuevos estudios complementarios, el entorno del jugador mantiene la confianza en una pronta recuperación. La comunidad futbolística internacional siguió de cerca cada novedad sobre su estado de salud y celebró las noticias positivas que llegaron desde Dinamarca.
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