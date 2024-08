Video viral: el polémico antecedente de Angela Carini tras abandonar en los Juegos Olímpicos de París 2024

El antecedente de Angela Carini previo a los Juegos Olímpicos de París 2024

Se conoció un video de 2022, donde Angela Carini abandona una pelea, que trajo polémica. En las imágenes, se ve cómo la italiana, durante un combate con la turca Busenaz Sürmeneli, se cae sobre el cierre del primer asalto, tras trastabillar. Aunque en las imágenes, no se veía una torcedura tan fuerte, Carini acusó un fuerte dolor, y terminó abandonando el combate.

Este video aumentó la polémica, ya que se acusó a Carini de fingir lesiones para no continuar con sus combates. Y muchos, claro, aseguraron que fue esto lo que sucedió ante la argelina Khelif.

carini

El polémico mensaje de la próxima rival de Imane Khelif

Imane Khelif está en el ojo de la tormenta por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras no participar del último Mundial por no pasar las pruebas de género, la africana fue habilitada a competir en los Juegos, y ganó su primer combate en 46 segundos. En medio de la polémica, su próxima rival calentó el ambiente.

“No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma”, expresó la húngara Luca Hámori, que enfrentará a Khelif en cuartos de final de la categoría -66kg. “Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar”, agregó Hámori.