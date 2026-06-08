Mundial 2026: cómo le irá a la Selección Argentina, según el mercado
El seleccionado comandado por Scaloni, que defenderá el título obtenido en Qatar 2022, debutará el martes 16 ante Argelia. Descubrí todos los detalles en la nota.
A días para el inicio del Mundial 2026, las principales plataformas de predicción y apuestas ya comenzaron a delinear el mapa de favoritos para quedarse con el título. El certamen, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, contará por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia.
En ese contexto, los mercados de apuestas reflejan una fuerte confianza en varias potencias europeas. Según las estimaciones de Polymarket, Francia encabeza las probabilidades de consagración con un 17%, seguida muy de cerca por España (16%) e Inglaterra (11%).
La Selección Argentina, vigente campeona del mundo tras su consagración en Qatar 2022, aparece recién en el quinto lugar de las preferencias del mercado con alrededor de un 9% de probabilidades de conquistar el título, apenas por encima de Brasil. La "Albiceleste", dirigida por Lionel Scaloni, se ubica detrás de varios seleccionados europeos pese a llegar al torneo como defensora de la corona y como una de las selecciones más regulares del último ciclo internacional.
Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. El debut será frente a Argelia, en Kansas City desde las 22 (hora argentina) y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Luego, el seleccionado dirigido por Scaloni afrontará su segundo compromiso el lunes 22 de junio ante Austria. El partido se jugará a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los estadios más emblemáticos del certamen. Por último, cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio frente a Jordania, también en Dallas y desde las 23.
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