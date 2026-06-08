Mundial 2026: cómo le irá a la Selección Argentina, según el mercado

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo tras su consagración en Qatar 2022, aparece recién en el quinto lugar de las preferencias del mercado con alrededor de un 9% de probabilidades de conquistar el título, apenas por encima de Brasil. La "Albiceleste", dirigida por Lionel Scaloni, se ubica detrás de varios seleccionados europeos pese a llegar al torneo como defensora de la corona y como una de las selecciones más regulares del último ciclo internacional.