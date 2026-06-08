Scaloni suma buenas noticias: Paz, Molina y Montiel volvieron a entrenarse con el grupo

El lateral derecho, un carril que viene golpeado

También hubo avances importantes en la situación de Nahuel Molina. El lateral derecho del Atlético de Madrid participó de los trabajos junto al grupo y volvió a tener contacto con la pelota, una señal muy positiva pensando en el inicio del certamen. En paralelo, Gonzalo Montiel continúa recuperándose de su lesión muscular. Aunque todavía no alcanzó su mejor condición física, su presencia en el campo de entrenamiento alimenta el optimismo de cara a las próximas semanas.

El cuerpo técnico tiene previsto incrementar progresivamente las cargas de trabajo para evaluar cómo responden los futbolistas que llegan con diferentes inconvenientes físicos. La intención es que tanto Molina como Montiel puedan alcanzar un nivel competitivo adecuado para estar disponibles cuando la exigencia del torneo aumente.

lionel scaloni

Junto a ellos, otro de los nombres que sigue siendo monitoreado de cerca es Leandro Paredes, quien continúa recuperándose de un desgarro leve sufrido en su último encuentro oficial. Mientras tanto, otros integrantes del plantel mantienen programas específicos de seguimiento. Julián Álvarez continúa con una inflamación en uno de sus tobillos, aunque su presencia en el Mundial no corre riesgos. Emiliano "Dibu" Martínez, por su parte, sigue recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero también llegaría sin inconvenientes para el estreno.

De cara al amistoso frente a Islandia, previsto para este martes, se espera una formación con numerosas modificaciones y oportunidades para quienes tuvieron pocos minutos frente a Honduras. Entre ellos podría aparecer Lionel Messi, que ya se encuentra en óptimas condiciones físicas y podría sumar rodaje antes del debut mundialista frente a Argelia.