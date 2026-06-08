Scaloni suma buenas noticias: Paz, Molina y Montiel volvieron a entrenarse con el grupo
La Selección Argentina completó una nueva práctica de preparación para el Mundial 2026 con varias novedades positivas.
Después de varios días de preocupación por diferentes problemas físicos dentro del plantel, Lionel Scaloni recibió señales alentadoras durante el entrenamiento realizado en el Ellis Field de Texas. La práctica dominical dejó como principal novedad la presencia de Nicolás Paz trabajando con normalidad junto al resto del grupo, además de los avances evidentes de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes atraviesan la etapa final de recuperación de sus lesiones musculares.
La semana había comenzado con una noticia negativa para la Albiceleste debido a la lesión de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para disputar la Copa del Mundo. A eso se sumaron las declaraciones del propio entrenador argentino, que en conferencia de prensa había reconocido que varios futbolistas no se encontraban en plenitud física. Por eso, la evolución de algunos nombres importantes genera tranquilidad en el cuerpo técnico a pocos días del debut mundialista.
Cómo está Nico Paz tras su lesión en la rodilla
Uno de los casos que más atención despertaba era el de Nicolás Paz. El mediocampista surgido del Real Madrid que juega en el Como de Italia venía realizando un tratamiento especial para recuperarse de las molestias que arrastraba en su rodilla izquierda y existían dudas sobre su disponibilidad.
Sin embargo, durante los últimos días mostró una evolución favorable que le permitió obtener el alta médica y reincorporarse a los entrenamientos colectivos. Su regreso es considerado una noticia clave puertas adentro, ya que el jugador es una de las variantes más valoradas por Scaloni dentro del mediocampo.
El lateral derecho, un carril que viene golpeado
También hubo avances importantes en la situación de Nahuel Molina. El lateral derecho del Atlético de Madrid participó de los trabajos junto al grupo y volvió a tener contacto con la pelota, una señal muy positiva pensando en el inicio del certamen. En paralelo, Gonzalo Montiel continúa recuperándose de su lesión muscular. Aunque todavía no alcanzó su mejor condición física, su presencia en el campo de entrenamiento alimenta el optimismo de cara a las próximas semanas.
El cuerpo técnico tiene previsto incrementar progresivamente las cargas de trabajo para evaluar cómo responden los futbolistas que llegan con diferentes inconvenientes físicos. La intención es que tanto Molina como Montiel puedan alcanzar un nivel competitivo adecuado para estar disponibles cuando la exigencia del torneo aumente.
Junto a ellos, otro de los nombres que sigue siendo monitoreado de cerca es Leandro Paredes, quien continúa recuperándose de un desgarro leve sufrido en su último encuentro oficial. Mientras tanto, otros integrantes del plantel mantienen programas específicos de seguimiento. Julián Álvarez continúa con una inflamación en uno de sus tobillos, aunque su presencia en el Mundial no corre riesgos. Emiliano "Dibu" Martínez, por su parte, sigue recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero también llegaría sin inconvenientes para el estreno.
De cara al amistoso frente a Islandia, previsto para este martes, se espera una formación con numerosas modificaciones y oportunidades para quienes tuvieron pocos minutos frente a Honduras. Entre ellos podría aparecer Lionel Messi, que ya se encuentra en óptimas condiciones físicas y podría sumar rodaje antes del debut mundialista frente a Argelia.
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