Jugador de Alianza Lima se burló de la Bombonera: "Más murmullo que cántico"

Esta vez, en diálogo radial y luego de la histórica victoria por penales, fue el futbolista uruguayo quien dio su mirada sobre el estadio y los hinchas boquenses. "No había jugado nunca en la Bombonera y ustedes saben bien que nosotros los uruguayos consumimos mucho fútbol argentino, y yo que me crié viendo el Boca de Bianchi, de Riquelme, ganador de todo, tenía una gran ilusión de sentir lo que se hablaba sobre jugar allí, pero la verdad se me quedé un poco corto", sostuvo.

"Me imaginaba otra cosa. Alrededor del minuto 70 era más murmullo que cántico”, disparó Lavandeira sobre la hinchada "xeneize", declaraciones que no tardaron en volverse virales.

La cosa no quedó ahí, y el uruguayo hasta comparó al estadio de Boca con el de River, al que sí destacó. "Hace dos años me había tocado patear un penal en el Monumental contra River, y ahí sentí más presión que en la Bombonera", declaró el jugador.

Sobre el desarrollo del partido del pasado martes, y la controvertida modificación de los arqueros para la tanda de penales, Lavandeira, señaló: ""No veía certezas en los jugadores de Boca. El cambio de arquero fue lo mejor que nos pudo haber pasado".

lavanderia alianza lima boca