Jugador argentino relata cómo se vive en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos: "Seguimos..."
Ezequiel Neira, defensor de Carabobo, contó cómo atraviesa el día a día en ese país tras el ataque de Estados Unidos y explicó que la situación hoy es de calma.
A cinco días del ataque de Estados Unidos a Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, un futbolista argentino que juega en la liga local contó en primera persona cómo se vive el día a día en el país. Se trata de Ezequiel Neira, defensor cordobés del Club Carabobo, donde milita desde hace dos temporadas.
Neira llegó a Venezuela el día anterior al ataque, con el objetivo de sumarse a la pretemporada, y quedó en medio de una situación inesperada. El futbolista arribó a Maracaibo, pero el cierre de los aeropuertos posterior a los hechos complicó su traslado hacia Valencia, ciudad en la que reside habitualmente.
“Con lo que pasó el 3 de enero es algo que se venía hablando muchísimo y se venía especulando mucho. Como todo ser humano sorprende, o por lo menos en mi caso me sorprendió mucho”, contó Neira en diálogo con La Mañana por C5N.
El defensor recordó que había viajado desde Panamá y que no se encontraba en Caracas cuando ocurrió el ataque. “Cuando bajo de la habitación del hotel donde estaba parando, la chica de recepción me dice que van a cerrar los aeropuertos porque pasó tal y tal cosa. Cuando miro el celular miro las 20 llamadas de la familia, me puse un poco en contacto de lo que había pasado”, relató.
En ese sentido, reconoció el impacto emocional del momento: “No es fácil para nadie despertarse y escuchar bombas. La cuestión no es fácil para nadie, imaginate siendo extranjero. Son cosas que se ven en las películas”.
La situación actual y el fútbol en Venezuela
Con el correr de los días, Neira aseguró que el clima general cambió. “Ahora la tranquilidad o forma de vida es la misma de hace dos meses: los problemas son los mismos. No noto alteración”, explicó, y agregó: “No sucedió lo que me imaginaba, como supermercados o gasolineras llenas. El día a día es exactamente el mismo”.
Incluso destacó que percibió mayor calma que semanas atrás. “Cuando yo llegué sentí que las cosas estaban más tranquilas que hace un mes atrás en el aeropuerto. La policía también estaba más tranquila, menos gente en la ruta, no había peajes. Incluso me reía con mi chofer y le decía ‘está más tranquilo que antes, cómo puede ser’”.
En cuanto a la actividad deportiva, el defensor indicó que la liga venezolana tiene previsto comenzar el 1 de febrero y que, por el momento, no hay confirmación de suspensión. “Nosotros seguimos entrenando, a lo sumo se postergará la fecha”, señaló.
Además, Carabobo tiene compromisos internacionales por delante. “Tenemos fecha de Copa Libertadores a mitad de febrero, por el momento seguirá igual, pero puede variar, como ha pasado en otros tiempos, la sede”, explicó sobre el cruce de Fase 2 ante Huachipato de Chile. Según Neira, más allá del contexto político, la vida cotidiana y el fútbol continúan desarrollándose con normalidad.
