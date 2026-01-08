Jugador argentino relata cómo se vive en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos: "Seguimos..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2009303995613933812?s=20&partner=&hide_thread=false Ezequiel Neira, futbolista argentino en Venezuela: "No es fácil para nadie despertarse y escuchar bombas"



Seguilo en vivo https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/3pQYPUrwR6 — C5N (@C5N) January 8, 2026

La situación actual y el fútbol en Venezuela

Con el correr de los días, Neira aseguró que el clima general cambió. “Ahora la tranquilidad o forma de vida es la misma de hace dos meses: los problemas son los mismos. No noto alteración”, explicó, y agregó: “No sucedió lo que me imaginaba, como supermercados o gasolineras llenas. El día a día es exactamente el mismo”.

Incluso destacó que percibió mayor calma que semanas atrás. “Cuando yo llegué sentí que las cosas estaban más tranquilas que hace un mes atrás en el aeropuerto. La policía también estaba más tranquila, menos gente en la ruta, no había peajes. Incluso me reía con mi chofer y le decía ‘está más tranquilo que antes, cómo puede ser’”.

En cuanto a la actividad deportiva, el defensor indicó que la liga venezolana tiene previsto comenzar el 1 de febrero y que, por el momento, no hay confirmación de suspensión. “Nosotros seguimos entrenando, a lo sumo se postergará la fecha”, señaló.

Además, Carabobo tiene compromisos internacionales por delante. “Tenemos fecha de Copa Libertadores a mitad de febrero, por el momento seguirá igual, pero puede variar, como ha pasado en otros tiempos, la sede”, explicó sobre el cruce de Fase 2 ante Huachipato de Chile. Según Neira, más allá del contexto político, la vida cotidiana y el fútbol continúan desarrollándose con normalidad.