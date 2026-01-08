Quiénes son Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los dos argentinos que son presos políticos en Venezuela

Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Giuliani fue acusado por Caracas de intentar sabotear las elecciones regionales y legislativas en Venezuela, que se celebraron a mediados de año.

El antagonismo entre la administración nacional actual en Argentina y el gobierno de Nicolás Maduro dejó expuestos a ambos hombres, y en el caso del abogado ni siquiera hay indicios de dónde podría estar detenido ni de cuál es el estado de su causa judicial.

La familia de Giuliani denunció su desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva dado que no tienen contacto con él desde diciembre de 2025.

Desde Buenos Aires, la otrora ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich celebró la novedad de que Caracas se apresta a liberar a presos políticos como un "gesto para la paz" después de que Estados Unidos secuestrara al presidente Nicolás Maduro en medio de la madrugada del 3 de enero pasado.

La funcionaria libertaria incluso recordó sus nombres en redes sociales y se refirió a sus casos.