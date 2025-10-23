Jugó con Messi, se retiró y hoy es un empresario gastronómico
Fue una de las grandes apariciones de La Masía, pero las lesiones atentaron contra su carrera. Conocé todos los detalles en la nota.
Las lesiones son grandes obstáculos con los que debe lidiar cualquier deportista. Gerard Deulofeu, quien compartió equipo con Lionel Messi en Barcelona, emergió como una de las grandes promesas de La Masía, aunque una lesión inesperada truncó su carrera profesional a los 30 años.
Lejos del campo de juego, el exjugador del Everton y Milan, entre otros equipos europeos, decidió reinventarse y explorar nuevos horizontes. Hoy se encuentra inmerso en el mundo de los negocios y la gastronomía.
Gerard Deulofeu y su paso por el fútbol
Deulofeu se formó en las juveniles del Barcelona. Si bien dio el salto al primer equipo bajo la dirección de Pep Guardiola en 2011, la falta de continuidad lo obligó a buscar oportunidades en otros clubes del viejo continente.
Su recorrido lo llevó al Sevilla y luego al Everton, donde logró destacarse y ganarse la confianza del equipo inglés, que terminó adquiriéndolo su ficha.
A pesar de su talento, las lesiones y la irregularidad pusieron un freno a su creciente rendimiento. Por este motivo, decidió probar suerte en el Milan, uno de los equipos más fuertes de Italia.
Pero en 2018 regresó al elenco catalán con la esperanza escribir las páginas doradas del club que lo vio nacer, pero no logró afianzarse y regresó a la Premier League, esta vez con el Watford, donde mostró su mejor versión. Sin embargo, en 2023, mientras defendía los colores del Udinese, una seria lesión en la rodilla puso fin a su carrera profesional.
Su paso por el fútbol
Tras su retiro forzado, Deulofeu se volcó al mundo empresarial y gastronómico, convirtiéndose en socio de la cadena de restaurantes Naked & Sated. Este nuevo rumbo le permitió llevar una vida más tranquila y relajada, cerca de su familia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario