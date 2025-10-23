Jugó con Messi, se retiró y hoy es un empresario gastronómico

Pero en 2018 regresó al elenco catalán con la esperanza escribir las páginas doradas del club que lo vio nacer, pero no logró afianzarse y regresó a la Premier League, esta vez con el Watford, donde mostró su mejor versión. Sin embargo, en 2023, mientras defendía los colores del Udinese, una seria lesión en la rodilla puso fin a su carrera profesional.

Su paso por el fútbol

Deulofeu El delantero vivió grandes momentos en el Milan, antes de recalar de nuevo en el Barcelona.

Tras su retiro forzado, Deulofeu se volcó al mundo empresarial y gastronómico, convirtiéndose en socio de la cadena de restaurantes Naked & Sated. Este nuevo rumbo le permitió llevar una vida más tranquila y relajada, cerca de su familia.